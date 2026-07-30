30 de julho de 2026
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FUGA E PRISÃO

PM recupera carro furtado após perseguição em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Motorista tentou escapar da abordagem no Parque Universitário de Viracopos; carro usava placas de outro veículo.
Motorista tentou escapar da abordagem no Parque Universitário de Viracopos; carro usava placas de outro veículo.

Uma tentativa de fuga terminou com a recuperação de um carro furtado e a prisão de um homem na quarta-feira (29), no Parque Universitário de Viracopos, em Campinas.

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Durante patrulhamento, policiais militares desconfiaram de um Hyundai HB20 que circulava com placas incompatíveis com o modelo. O motorista recebeu ordem de parada, mas acelerou e passou por diversas ruas da região antes de ser alcançado.

Na abordagem, a equipe constatou que as placas instaladas pertenciam a outro automóvel. A consulta ao número do chassi permitiu identificar o veículo verdadeiro e confirmou que havia registro de furto.

O condutor foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Ele permaneceu preso por suspeita de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O HB20 foi apreendido e recuperado. A ocorrência será investigada para esclarecer como o veículo chegou às mãos do suspeito e quem realizou a troca das placas.

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