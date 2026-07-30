Uma tentativa de fuga terminou com a recuperação de um carro furtado e a prisão de um homem na quarta-feira (29), no Parque Universitário de Viracopos, em Campinas.

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Durante patrulhamento, policiais militares desconfiaram de um Hyundai HB20 que circulava com placas incompatíveis com o modelo. O motorista recebeu ordem de parada, mas acelerou e passou por diversas ruas da região antes de ser alcançado.

Na abordagem, a equipe constatou que as placas instaladas pertenciam a outro automóvel. A consulta ao número do chassi permitiu identificar o veículo verdadeiro e confirmou que havia registro de furto.