Campinas começa na próxima segunda-feira (3) uma campanha para atualizar a vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos. A estratégia seguirá até 1º de setembro e terá ações em aproximadamente 60 escolas municipais e estaduais.

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As equipes de saúde irão até as unidades de ensino para verificar as cadernetas e aplicar as doses que estiverem atrasadas. Os pais e responsáveis serão avisados com antecedência, e a vacinação dependerá de autorização da família.

“Levar a vacinação para dentro das escolas facilita o acesso e ajuda a alcançar quem está com alguma dose em atraso. É o momento de a família conferir a caderneta e completar o que estiver faltando”, afirma Chaúla Vizelli, coordenadora do Programa de Imunização de Campinas.