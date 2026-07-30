Campinas começa na próxima segunda-feira (3) uma campanha para atualizar a vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos. A estratégia seguirá até 1º de setembro e terá ações em aproximadamente 60 escolas municipais e estaduais.
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As equipes de saúde irão até as unidades de ensino para verificar as cadernetas e aplicar as doses que estiverem atrasadas. Os pais e responsáveis serão avisados com antecedência, e a vacinação dependerá de autorização da família.
“Levar a vacinação para dentro das escolas facilita o acesso e ajuda a alcançar quem está com alguma dose em atraso. É o momento de a família conferir a caderneta e completar o que estiver faltando”, afirma Chaúla Vizelli, coordenadora do Programa de Imunização de Campinas.
A campanha busca melhorar as coberturas vacinais e reduzir o risco de retorno de doenças já controladas, como o sarampo.
Ação no Campinas Shopping
Além do trabalho nas escolas, haverá vacinação para pessoas de todas as idades no Campinas Shopping, no sábado, dia 8 de agosto. O atendimento será realizado das 11h às 19h, no corredor do restaurante Madero, ao lado da loja TNG.
A Secretaria de Saúde também prepara outras ações fora dos centros de saúde. Entre elas está o Dia D de Mobilização Nacional, marcado para 22 de agosto.
As vacinas continuam disponíveis nos centros de saúde de Campinas, sem necessidade de agendamento. Para receber as doses, é preciso apresentar documento com foto e, quando disponível, a caderneta de vacinação.
Estoque limitado de três vacinas
A Secretaria informou que as vacinas contra dengue, pneumo 20 e covid-19 para crianças de seis meses a quatro anos estão com estoque reduzido na rede municipal.
Novas doses já foram solicitadas ao Governo do Estado, mas ainda não há previsão de envio nem informação sobre a quantidade que será repassada ao município.
A disponibilidade dos imunizantes pode ser consultada antes do deslocamento pelos canais oficiais da Prefeitura.
Vacinas oferecidas
A campanha reúne os imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação, entre eles doses contra poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, meningite, hepatites, febre amarela, gripe, covid-19, HPV, dengue, tétano, coqueluche, catapora e tuberculose.