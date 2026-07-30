Uma grande quantidade de carnes bovinas e suínas em aparente estado de deterioração foi apreendida pela Polícia Militar no Jardim Fernanda, em Campinas. O material estava espalhado em um terreno e, segundo a corporação, apresentava condições incompatíveis para o consumo humano.

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A ocorrência teve início após uma denúncia anônima informar que pessoas descarregavam peças de carne em um barraco abandonado da região.

Ao chegar ao endereço, os policiais localizaram diversos recortes de carne distribuídos pelo terreno. Diante da situação, todo o material foi recolhido e encaminhado ao 9º Distrito Policial.