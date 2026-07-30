Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na quarta-feira (29), durante uma ação da Polícia Militar no Jardim do Lago II, em Campinas.
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Segundo a corporação, a equipe do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizava patrulhamento quando percebeu o comportamento suspeito da dupla. Os dois demonstraram nervosismo com a aproximação da viatura e acabaram sendo abordados.
Durante a revista, os policiais apreenderam 140 papelotes de cocaína, 40 porções de maconha e 21 embalagens de "Dry Ice" — sendo 13 delas misturadas com tabaco. Ao todo, foram retiradas de circulação 201 porções de entorpecentes.
Também foram encontrados R$ 384 em dinheiro, valor que, segundo a Polícia Militar, pode estar relacionado à comercialização de drogas.
Ainda conforme a corporação, um dos suspeitos estava com uma porção de cocaína pronta para consumo. Já com o outro foi localizada a maior parte das drogas e o dinheiro apreendido.
Durante a ocorrência, um dos homens teria admitido aos policiais que realizava a venda dos entorpecentes no local.
A dupla foi encaminhada à 2ª Seccional de Polícia Civil de Campinas, onde a ocorrência foi registrada. Os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.