Mesmo após a passagem da frente fria, Campinas continuará sob risco de queimadas nos próximos dias. Segundo a Defesa Civil do Estado, o município entra em estado de alerta para incêndios entre domingo (2) e segunda-feira (3), período de maior preocupação para a ocorrência de focos em áreas de vegetação.
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A previsão indica uma escalada gradual do risco. Nesta quinta-feira (30), o cenário ainda é considerado baixo. Na sexta-feira (31) e no sábado (1º), a classificação sobe para alto. Já no domingo e na segunda-feira, o município passa para o nível de alerta.
O aumento do risco ocorre com o retorno do tempo seco e da baixa umidade do ar após a passagem da frente fria.
Entre junho e outubro ocorre o período mais crítico para queimadas no Estado de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil Estadual, nove em cada dez incêndios em áreas de vegetação têm origem em ações humanas, muitas delas causadas por descuido.
Além dos prejuízos ambientais, as queimadas comprometem a qualidade do ar, agravam problemas respiratórios e podem afetar serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, as comunicações e o transporte.
Queimadas são proibidas
A Defesa Civil lembra que é proibido utilizar fogo para limpar terrenos em Campinas. A prática pode gerar multa ao proprietário do imóvel.
A legislação municipal também veta a queima de lixo, mato e outros materiais orgânicos ou inorgânicos na área urbana. O uso do fogo para preparo do solo, plantio ou colheita também é proibido, com exceção das situações de queima controlada previstas para o cultivo da cana-de-açúcar.
A orientação é evitar qualquer prática que possa provocar incêndios, como o descarte de bitucas de cigarro em áreas de vegetação e a realização de queimadas para limpeza de terrenos.