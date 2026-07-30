Mesmo após a passagem da frente fria, Campinas continuará sob risco de queimadas nos próximos dias. Segundo a Defesa Civil do Estado, o município entra em estado de alerta para incêndios entre domingo (2) e segunda-feira (3), período de maior preocupação para a ocorrência de focos em áreas de vegetação.

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A previsão indica uma escalada gradual do risco. Nesta quinta-feira (30), o cenário ainda é considerado baixo. Na sexta-feira (31) e no sábado (1º), a classificação sobe para alto. Já no domingo e na segunda-feira, o município passa para o nível de alerta.

O aumento do risco ocorre com o retorno do tempo seco e da baixa umidade do ar após a passagem da frente fria.