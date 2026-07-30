Moradores e comerciantes da região da Avenida Princesa D'Oeste, em Campinas, começarão a receber visitas de equipes do Consórcio Reservatório JDPF a partir desta quinta-feira (30). A iniciativa busca ampliar a comunicação com a população sobre o andamento das obras de drenagem que integram o projeto de combate às enchentes na cidade.

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Durante as visitas, profissionais identificados e credenciados apresentarão os canais oficiais de atendimento, esclarecerão dúvidas e farão o cadastro de pessoas interessadas em receber informações sobre o cronograma e os impactos das intervenções.

Nesta primeira etapa, a ação contempla imóveis localizados na Avenida Princesa D'Oeste e nas ruas Joaquim Roberto de Azevedo Marques e Frei José do Monte Carmelo.