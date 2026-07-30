Moradores e comerciantes da região da Avenida Princesa D'Oeste, em Campinas, começarão a receber visitas de equipes do Consórcio Reservatório JDPF a partir desta quinta-feira (30). A iniciativa busca ampliar a comunicação com a população sobre o andamento das obras de drenagem que integram o projeto de combate às enchentes na cidade.
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Durante as visitas, profissionais identificados e credenciados apresentarão os canais oficiais de atendimento, esclarecerão dúvidas e farão o cadastro de pessoas interessadas em receber informações sobre o cronograma e os impactos das intervenções.
Nesta primeira etapa, a ação contempla imóveis localizados na Avenida Princesa D'Oeste e nas ruas Joaquim Roberto de Azevedo Marques e Frei José do Monte Carmelo.
Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, responsável pela gestão da obra, o objetivo é manter moradores e comerciantes informados sobre cada fase do empreendimento e facilitar a comunicação com a comunidade.
“É importante fortalecer o relacionamento com moradores e comerciantes da região, para que todos possam acompanhar o andamento e os detalhes destas obras, de grande porte, fundamentais para o controle das enchentes na região central da cidade”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Carlos José Barreiro.
As obras na Avenida Princesa D'Oeste incluem a ampliação da rede de galerias pluviais entre a Rua Joaquim Roberto de Azevedo Marques e a Praça Renê Pena Chaves.
O novo sistema será conectado ao Reservatório Proença (RP-1), que está sendo construído no Jardim Paranapanema e terá capacidade para armazenar 120 milhões de litros de água.
A estrutura será formada por três grandes poços interligados por túneis e faz parte do plano municipal de macrodrenagem, criado para reduzir enchentes e alagamentos, principalmente nas avenidas Princesa D'Oeste e Orosimbo Maia. A previsão é de que o reservatório seja concluído em junho de 2027.