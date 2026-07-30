Campinas terá uma quinta-feira (30) menos quente após o avanço de uma frente fria pelo litoral paulista. O sistema ajuda a conter a elevação das temperaturas e afasta, ao menos temporariamente, o calor mais intenso registrado nos últimos dias.
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A previsão indica temperatura máxima de 27°C, com períodos de nebulosidade e sem expectativa de chuva significativa na cidade. Os ventos devem soprar com intensidade moderada ao longo do dia.
Apesar do cenário mais ameno, a Defesa Civil do Estado mantém um alerta para a possibilidade de rajadas fortes, temporais e queda de granizo em áreas de São Paulo durante a passagem da frente fria.
Os efeitos mais intensos do sistema devem atingir principalmente a Baixada Santista, a Grande São Paulo e municípios da faixa leste do estado. Campinas, no entanto, continua incluída na área de atenção.
Embora o risco de fenômenos severos seja menor na região, a orientação é acompanhar as atualizações meteorológicas e os avisos emitidos pelas autoridades durante o dia.