Campinas terá uma quinta-feira (30) menos quente após o avanço de uma frente fria pelo litoral paulista. O sistema ajuda a conter a elevação das temperaturas e afasta, ao menos temporariamente, o calor mais intenso registrado nos últimos dias.

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A previsão indica temperatura máxima de 27°C, com períodos de nebulosidade e sem expectativa de chuva significativa na cidade. Os ventos devem soprar com intensidade moderada ao longo do dia.

Apesar do cenário mais ameno, a Defesa Civil do Estado mantém um alerta para a possibilidade de rajadas fortes, temporais e queda de granizo em áreas de São Paulo durante a passagem da frente fria.