30 de julho de 2026
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Frente fria reduz calor e mantém alerta em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Frente fria reduz o calor nesta quinta-feira, mas Campinas permanece em área de atenção para ventos fortes
Frente fria reduz o calor nesta quinta-feira, mas Campinas permanece em área de atenção para ventos fortes

Campinas terá uma quinta-feira (30) menos quente após o avanço de uma frente fria pelo litoral paulista. O sistema ajuda a conter a elevação das temperaturas e afasta, ao menos temporariamente, o calor mais intenso registrado nos últimos dias.

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A previsão indica temperatura máxima de 27°C, com períodos de nebulosidade e sem expectativa de chuva significativa na cidade. Os ventos devem soprar com intensidade moderada ao longo do dia.

Apesar do cenário mais ameno, a Defesa Civil do Estado mantém um alerta para a possibilidade de rajadas fortes, temporais e queda de granizo em áreas de São Paulo durante a passagem da frente fria.

Os efeitos mais intensos do sistema devem atingir principalmente a Baixada Santista, a Grande São Paulo e municípios da faixa leste do estado. Campinas, no entanto, continua incluída na área de atenção.

Embora o risco de fenômenos severos seja menor na região, a orientação é acompanhar as atualizações meteorológicas e os avisos emitidos pelas autoridades durante o dia.

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