A Prefeitura de Campinas orientou as escolas da rede municipal a reforçarem, junto às famílias, a importância de manter a vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos em dia. A iniciativa ocorre após o retorno das aulas, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e prevenir doenças que podem afetar o ambiente escolar.

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As unidades de ensino receberam orientação para conscientizar pais e responsáveis por meio de conversas, mensagens ou bilhetes, incentivando a atualização das cadernetas de vacinação.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as doses estão disponíveis nos centros de saúde da cidade e protegem contra doenças como sarampo, gripe, poliomielite, meningites, hepatites, febre amarela, difteria, tétano, coqueluche e catapora. As vacinas contra dengue e tuberculose (BCG) são oferecidas apenas em unidades específicas.