29 de julho de 2026
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SAÚDE

Sarampo na capital faz Campinas reforçar vacinação de alunos

Por Redação | Campinas, vacinação, escolas municipais, sarampo, saúde, tríplice viral;
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Escolas municipais vão orientar famílias a atualizar a caderneta de crianças e adolescentes de até 14 anos.
Escolas municipais vão orientar famílias a atualizar a caderneta de crianças e adolescentes de até 14 anos.

A Prefeitura de Campinas orientou as escolas da rede municipal a reforçarem, junto às famílias, a importância de manter a vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos em dia. A iniciativa ocorre após o retorno das aulas, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e prevenir doenças que podem afetar o ambiente escolar.

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As unidades de ensino receberam orientação para conscientizar pais e responsáveis por meio de conversas, mensagens ou bilhetes, incentivando a atualização das cadernetas de vacinação.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as doses estão disponíveis nos centros de saúde da cidade e protegem contra doenças como sarampo, gripe, poliomielite, meningites, hepatites, febre amarela, difteria, tétano, coqueluche e catapora. As vacinas contra dengue e tuberculose (BCG) são oferecidas apenas em unidades específicas.

O alerta também leva em conta o registro recente de casos de sarampo no estado de São Paulo. Embora Campinas não confirme ocorrências da doença desde 2021, a Secretaria de Saúde avalia que a circulação de pessoas entre municípios aumenta o risco de casos importados.

A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível para pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal. O calendário prevê duas doses na infância, mas adolescentes e adultos que não receberam as aplicações também podem se imunizar conforme a faixa etária.

Para receber a vacina, menores de idade devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis, ou apresentar autorização. Também é necessário levar um documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. As informações sobre os horários de funcionamento das salas de vacina podem ser consultadas no portal da Prefeitura de Campinas.

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