A Prefeitura de Campinas orientou as escolas da rede municipal a reforçarem, junto às famílias, a importância de manter a vacinação de crianças e adolescentes de até 14 anos em dia. A iniciativa ocorre após o retorno das aulas, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e prevenir doenças que podem afetar o ambiente escolar.
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As unidades de ensino receberam orientação para conscientizar pais e responsáveis por meio de conversas, mensagens ou bilhetes, incentivando a atualização das cadernetas de vacinação.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as doses estão disponíveis nos centros de saúde da cidade e protegem contra doenças como sarampo, gripe, poliomielite, meningites, hepatites, febre amarela, difteria, tétano, coqueluche e catapora. As vacinas contra dengue e tuberculose (BCG) são oferecidas apenas em unidades específicas.
O alerta também leva em conta o registro recente de casos de sarampo no estado de São Paulo. Embora Campinas não confirme ocorrências da doença desde 2021, a Secretaria de Saúde avalia que a circulação de pessoas entre municípios aumenta o risco de casos importados.
A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível para pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal. O calendário prevê duas doses na infância, mas adolescentes e adultos que não receberam as aplicações também podem se imunizar conforme a faixa etária.
Para receber a vacina, menores de idade devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis, ou apresentar autorização. Também é necessário levar um documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. As informações sobre os horários de funcionamento das salas de vacina podem ser consultadas no portal da Prefeitura de Campinas.