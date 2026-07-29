Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, durante uma ação da Polícia Militar nas proximidades de um conjunto habitacional da CDHU, em Campinas.
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A abordagem ocorreu na Rua Júlia Lopes Pinheiro. Segundo a PM, três pessoas foram vistas em atitude considerada suspeita durante o patrulhamento. Com a aproximação da viatura, duas fugiram por caminhos diferentes e não foram encontradas.
O terceiro suspeito permaneceu no local e foi abordado. Após ser retirado da área interna do conjunto habitacional, ele passou por revista pessoal.
Com o homem, os policiais encontraram 120 tubos com cocaína, 22 porções de maconha prensada, quatro porções de flor de maconha, 12 de dry e quatro de crack. Ao todo, foram apreendidas 162 porções de drogas.
A equipe também recolheu R$ 44,75 em dinheiro e anotações que, segundo a corporação, podem estar relacionadas à venda dos entorpecentes.
O suspeito foi levado à 2ª Seccional de Polícia Civil de Campinas. A prisão em flagrante por tráfico de drogas foi confirmada pela autoridade policial, e ele permaneceu à disposição da Justiça.