Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, durante uma ação da Polícia Militar nas proximidades de um conjunto habitacional da CDHU, em Campinas.

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A abordagem ocorreu na Rua Júlia Lopes Pinheiro. Segundo a PM, três pessoas foram vistas em atitude considerada suspeita durante o patrulhamento. Com a aproximação da viatura, duas fugiram por caminhos diferentes e não foram encontradas.

O terceiro suspeito permaneceu no local e foi abordado. Após ser retirado da área interna do conjunto habitacional, ele passou por revista pessoal.