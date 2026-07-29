29 de julho de 2026
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TRÂNSITO

Obra de esgoto fecha trecho de rua do Guanabara

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Google
Bloqueio ocorre na noite desta quarta-feira para obra emergencial da Sanasa; Emdec orientará o tráfego no local.
Bloqueio ocorre na noite desta quarta-feira para obra emergencial da Sanasa; Emdec orientará o tráfego no local.

Motoristas que circulam pela região do Jardim Guanabara devem ficar atentos na noite desta quarta-feira (29). A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) interditará um trecho da Rua Camargo Penteado para a realização de uma obra emergencial da Sanasa.

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O bloqueio começa às 19h e atinge o trecho entre as ruas Barbosa da Cunha e Frei Antônio de Pádua. A previsão é que a via seja liberada por volta das 23h.

Segundo a Emdec, a interdição é necessária para que a Sanasa execute a ligação de uma rede de esgoto em um imóvel localizado na Rua Frei Antônio de Pádua.

Durante o período da obra, os motoristas deverão utilizar o desvio pelas ruas Barbosa da Cunha, Barbosa de Andrade e Frei Antônio de Pádua.

Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para realizar os bloqueios e orientar os condutores durante toda a intervenção.

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