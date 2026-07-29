Motoristas que circulam pela região do Jardim Guanabara devem ficar atentos na noite desta quarta-feira (29). A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) interditará um trecho da Rua Camargo Penteado para a realização de uma obra emergencial da Sanasa.

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O bloqueio começa às 19h e atinge o trecho entre as ruas Barbosa da Cunha e Frei Antônio de Pádua. A previsão é que a via seja liberada por volta das 23h.

Segundo a Emdec, a interdição é necessária para que a Sanasa execute a ligação de uma rede de esgoto em um imóvel localizado na Rua Frei Antônio de Pádua.