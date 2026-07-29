Os alunos do Cotuca (Colégio Técnico de Campinas), da Unicamp, iniciarão o segundo semestre letivo em um novo prédio, que passa a concentrar as atividades teóricas da escola. A estrutura foi concluída no fim de 2025 e, nos últimos meses, recebeu mobiliário e equipamentos para entrar em funcionamento.
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O edifício conta com 16 salas de aula, cerca de 800 carteiras, projetores multimídia, sistema de som, computadores e lousas. Os ambientes também estão em processo de climatização para oferecer mais conforto a estudantes e professores.
Além das salas, o prédio abriga um novo refeitório e uma área de convivência coberta. O espaço inclui um ambiente para alunos que levam refeições de casa, equipado com micro-ondas, geladeiras e mesas, além de jogos voltados à integração e ao bem-estar da comunidade escolar.
Outra novidade é a implantação de um sistema de reconhecimento facial para controlar o acesso à escola e ao refeitório, substituindo as carteirinhas estudantis. Segundo a Unicamp, a medida busca reforçar a segurança e agilizar a entrada dos alunos.
Com cerca de 1,8 mil estudantes matriculados em cursos técnicos e no ensino médio integrado, o Cotuca manterá os laboratórios nos locais atuais, enquanto as aulas teóricas passam a ocorrer no novo edifício. A escola também passa a contar com duas quadras esportivas, sendo uma coberta.
De acordo com a diretora associada do Cotuca, Cíntia Kimie Nicoletti, a nova estrutura atende a uma demanda antiga da unidade e deve contribuir para melhorar as condições de ensino, a permanência dos estudantes e a convivência no ambiente escolar.
A expectativa é que as aulas nas novas instalações comecem em 3 de agosto. O Cotuca completa 60 anos em 2027 e é considerado uma das principais instituições públicas de ensino técnico do país.