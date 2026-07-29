Uma pessoa ficou gravemente ferida após um carro bater em uma barreira de concreto e capotar na Rodovia Anhanguera, em Valinhos. O acidente aconteceu na tarde de terça-feira (28), no km 82 da pista sentido norte, nas proximidades da praça de pedágio.

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Segundo informações encaminhadas pela concessionária AutoBAn ao Centro de Controle Multimodal, o Peugeot 206 trafegava por uma das faixas automáticas antes da praça quando o motorista perdeu o controle por motivos ainda desconhecidos.

Depois de atingir a barreira, o veículo capotou e parou com as rodas para cima na faixa 4, já após as cabines de cobrança. Uma vítima foi classificada em estado grave. Não foram divulgadas informações sobre sua identidade ou sobre o hospital para o qual foi encaminhada.