Uma pessoa ficou gravemente ferida após um carro bater em uma barreira de concreto e capotar na Rodovia Anhanguera, em Valinhos. O acidente aconteceu na tarde de terça-feira (28), no km 82 da pista sentido norte, nas proximidades da praça de pedágio.
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Segundo informações encaminhadas pela concessionária AutoBAn ao Centro de Controle Multimodal, o Peugeot 206 trafegava por uma das faixas automáticas antes da praça quando o motorista perdeu o controle por motivos ainda desconhecidos.
Depois de atingir a barreira, o veículo capotou e parou com as rodas para cima na faixa 4, já após as cabines de cobrança. Uma vítima foi classificada em estado grave. Não foram divulgadas informações sobre sua identidade ou sobre o hospital para o qual foi encaminhada.
A ocorrência começou às 17h19. A faixa manual 4 e uma passagem automática permaneceram interditadas durante o atendimento e a retirada do automóvel. O carro foi removido da pista por volta das 20h39, e parte das interdições foi encerrada às 22h30.
Uma das faixas automáticas continuou fechada devido aos danos provocados pelo acidente. Não houve registro de congestionamento no trecho.
As circunstâncias do capotamento ainda deverão ser esclarecidas.
Motociclista fica ferido após colisão
Portal CCM – ARTESP
Um motociclista ficou levemente ferido após uma colisão com um carro na Rodovia Anhanguera, em Campinas, na manhã de terça-feira (28). O acidente ocorreu no km 101,2 da pista sentido sul.
Segundo informações da concessionária AutoBAn, a motocicleta Honda CB 300 trafegava pela faixa 1 quando atingiu a lateral direita de um Honda ZR-V. As causas da colisão ainda deverão ser esclarecidas.
Com o impacto, a moto tombou na pista. O condutor do automóvel não se feriu.
Os dois veículos permaneceram na faixa 1 até a chegada das equipes de atendimento. O trecho ficou interditado entre 8h23 e 8h48. Depois, o acostamento foi bloqueado até 10h04 para a conclusão dos trabalhos.
A motocicleta foi removida por volta das 9h29. O carro foi liberado e seguiu viagem às 9h40.
Não houve registro de congestionamento no local.