Dois homens foram detidos pela Guarda Municipal de Campinas na tarde desta terça-feira (28), suspeitos de tentar furtar equipamentos de um imóvel desocupado no Cambuí.

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A ocorrência foi registrada nas proximidades do Centro de Convivência. Segundo a corporação, o prédio estava disponível para locação e teria sido invadido pela dupla.

Os guardas chegaram ao endereço depois de uma denúncia anônima. Os suspeitos foram abordados quando tentavam retirar equipamentos do imóvel, entre eles aparelhos de ar-condicionado.