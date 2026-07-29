29 de julho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
IMÓVEL DESOCUPADO

GM barra tentativa de furto no Cambuí perto do Convivência

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/GM
Dupla foi encontrada pela Guarda Municipal dentro de imóvel para locação nas proximidades do Centro de Convivência.
Dupla foi encontrada pela Guarda Municipal dentro de imóvel para locação nas proximidades do Centro de Convivência.

Dois homens foram detidos pela Guarda Municipal de Campinas na tarde desta terça-feira (28), suspeitos de tentar furtar equipamentos de um imóvel desocupado no Cambuí.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ocorrência foi registrada nas proximidades do Centro de Convivência. Segundo a corporação, o prédio estava disponível para locação e teria sido invadido pela dupla.

Os guardas chegaram ao endereço depois de uma denúncia anônima. Os suspeitos foram abordados quando tentavam retirar equipamentos do imóvel, entre eles aparelhos de ar-condicionado.

Os dois foram encaminhados ao 1º Distrito Policial, onde o caso seria apresentado à autoridade de plantão. Até a última atualização, a ocorrência ainda estava em andamento e a equipe aguardava a realização da perícia no local.

A definição sobre eventual prisão e o enquadramento da ocorrência dependerá da análise da Polícia Civil.

Comentários

Comentários