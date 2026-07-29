Dois homens foram detidos pela Guarda Municipal de Campinas na tarde desta terça-feira (28), suspeitos de tentar furtar equipamentos de um imóvel desocupado no Cambuí.
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A ocorrência foi registrada nas proximidades do Centro de Convivência. Segundo a corporação, o prédio estava disponível para locação e teria sido invadido pela dupla.
Os guardas chegaram ao endereço depois de uma denúncia anônima. Os suspeitos foram abordados quando tentavam retirar equipamentos do imóvel, entre eles aparelhos de ar-condicionado.
Os dois foram encaminhados ao 1º Distrito Policial, onde o caso seria apresentado à autoridade de plantão. Até a última atualização, a ocorrência ainda estava em andamento e a equipe aguardava a realização da perícia no local.
A definição sobre eventual prisão e o enquadramento da ocorrência dependerá da análise da Polícia Civil.