Campinas confirmou mais duas mortes provocadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada ao vírus da gripe. Com os novos registros, o município chegou a 295 casos e 23 óbitos pela doença em 2026.

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As vítimas eram duas mulheres, de 84 e 85 anos, ambas com doenças preexistentes e vacinadas contra a gripe. As mortes ocorreram nos dias 24 e 27 de junho, respectivamente.

A Secretaria Municipal de Saúde reforçou que a vacinação continua sendo a principal medida de prevenção contra as formas graves da doença. O imunizante está disponível nos 69 centros de saúde de Campinas para todas as pessoas com idade a partir de seis meses.