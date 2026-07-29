Campinas confirmou mais duas mortes provocadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada ao vírus da gripe. Com os novos registros, o município chegou a 295 casos e 23 óbitos pela doença em 2026.
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As vítimas eram duas mulheres, de 84 e 85 anos, ambas com doenças preexistentes e vacinadas contra a gripe. As mortes ocorreram nos dias 24 e 27 de junho, respectivamente.
A Secretaria Municipal de Saúde reforçou que a vacinação continua sendo a principal medida de prevenção contra as formas graves da doença. O imunizante está disponível nos 69 centros de saúde de Campinas para todas as pessoas com idade a partir de seis meses.
Não é necessário agendamento. Para receber a dose, é preciso apresentar documento com foto e, quando disponível, a carteira de vacinação.
Em 2026, a vacina protege contra as variantes A (H1N1 e H3N2) e B. O imunizante pode ser aplicado junto a outras vacinas previstas no Calendário Nacional.
Desde o começo da campanha, em 28 de março, a rede municipal administrou 331.747 doses. A vacinação foi ampliada para toda a população acima de seis meses em 1º de junho.
Entre os públicos prioritários, foram aplicadas 165.829 doses. A cobertura chegou a 73,01% entre as gestantes, 56,47% entre os idosos e 48,62% entre as crianças de seis meses a menores de seis anos.
Durante todo o ano de 2025, Campinas registrou 561 casos de SRAG por gripe e 69 mortes. Entre as vítimas, 54 não haviam sido vacinadas.
Além da imunização, a orientação é manter os ambientes ventilados, lavar as mãos com frequência, beber água regularmente e usar máscara ao apresentar sintomas gripais, reduzindo o risco de transmissão.
Os endereços e horários das salas de vacinação podem ser consultados nos canais oficiais da Prefeitura de Campinas.