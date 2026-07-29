Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (28), em Campinas. Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu 199 porções de entorpecentes e um telefone celular.

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Segundo a corporação, a equipe fazia patrulhamento em uma área apontada como ponto recorrente de venda de drogas quando avistou o suspeito carregando uma sacola plástica.

Ao notar a aproximação da viatura, ele correu, atravessou um córrego e abandonou o objeto durante a tentativa de fuga. Os policiais montaram um cerco e conseguiram abordá-lo pouco depois.