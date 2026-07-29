Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (28), em Campinas. Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu 199 porções de entorpecentes e um telefone celular.
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Segundo a corporação, a equipe fazia patrulhamento em uma área apontada como ponto recorrente de venda de drogas quando avistou o suspeito carregando uma sacola plástica.
Ao notar a aproximação da viatura, ele correu, atravessou um córrego e abandonou o objeto durante a tentativa de fuga. Os policiais montaram um cerco e conseguiram abordá-lo pouco depois.
O homem informou onde havia deixado a sacola. No local indicado, foram encontradas 101 porções de maconha, 42 de haxixe, 31 de cocaína e 25 de dry, totalizando 199 unidades.
O suspeito foi levado à 2ª Seccional de Polícia Civil de Campinas. A prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade policial, e ele permaneceu à disposição da Justiça.