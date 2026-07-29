29 de julho de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Fuga por córrego falha e suspeito é preso por tráfico em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Suspeito tentou fugir pelo córrego e indicou onde havia abandonado sacola com maconha, haxixe, cocaína e dry
Suspeito tentou fugir pelo córrego e indicou onde havia abandonado sacola com maconha, haxixe, cocaína e dry

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (28), em Campinas. Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu 199 porções de entorpecentes e um telefone celular.

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Segundo a corporação, a equipe fazia patrulhamento em uma área apontada como ponto recorrente de venda de drogas quando avistou o suspeito carregando uma sacola plástica.

Ao notar a aproximação da viatura, ele correu, atravessou um córrego e abandonou o objeto durante a tentativa de fuga. Os policiais montaram um cerco e conseguiram abordá-lo pouco depois.

O homem informou onde havia deixado a sacola. No local indicado, foram encontradas 101 porções de maconha, 42 de haxixe, 31 de cocaína e 25 de dry, totalizando 199 unidades.

O suspeito foi levado à 2ª Seccional de Polícia Civil de Campinas. A prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade policial, e ele permaneceu à disposição da Justiça.

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