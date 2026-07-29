A fiscalização de trânsito de Campinas flagrou 209 casos de motociclistas ou passageiros sem capacete em 2026. As ocorrências foram identificadas por agentes da mobilidade urbana nas ruas e pelo sistema de videomonitoramento da cidade.

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Do total registrado neste ano, 150 infrações envolveram condutores e outras 59 foram aplicadas por transporte de passageiros sem o equipamento obrigatório. No mesmo período de 2025, haviam sido contabilizadas 222 irregularidades. Considerando todo o ano passado, foram 342 registros.

Somados os dois anos, 551 comportamentos de risco relacionados à ausência do capacete foram identificados pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).