A fiscalização de trânsito de Campinas flagrou 209 casos de motociclistas ou passageiros sem capacete em 2026. As ocorrências foram identificadas por agentes da mobilidade urbana nas ruas e pelo sistema de videomonitoramento da cidade.
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Do total registrado neste ano, 150 infrações envolveram condutores e outras 59 foram aplicadas por transporte de passageiros sem o equipamento obrigatório. No mesmo período de 2025, haviam sido contabilizadas 222 irregularidades. Considerando todo o ano passado, foram 342 registros.
Somados os dois anos, 551 comportamentos de risco relacionados à ausência do capacete foram identificados pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).
A autarquia divulgou os números durante a Semana do Motociclista e também chamou a atenção para as consequências mais graves da falta de proteção. Análises do Comitê Intersetorial Programa Vida no Trânsito apontaram que quatro mortes de motociclistas entre 2025 e 2026 estiveram associadas à ausência do capacete.
Neste ano, o fator foi identificado em duas das sete mortes analisadas, o equivalente a 29%. Em 2025, houve outros dois casos entre 73 ocorrências fatais avaliadas. A conclusão considera informações dos socorristas e as características das lesões encontradas nas vítimas.
Motociclistas concentram mortes
Entre janeiro e maio de 2026, Campinas registrou 15 mortes em vias urbanas. Dez vítimas eram motociclistas ou passageiros de motocicletas, o que corresponde a 67% do total.
A frota local também continua em expansão. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito mostram que Campinas possuía, em junho, 171,7 mil motocicletas, motonetas e ciclomotores licenciados.
Deixar de usar capacete ou transportar passageiro sem o equipamento é infração gravíssima. A penalidade prevê multa de R$ 293,47 e possibilidade de suspensão do direito de dirigir.
Registros feitos pelas câmeras de fiscalização mostram que, em algumas situações, a falta do capacete ocorre junto de outras irregularidades, como avanço do sinal vermelho e circulação indevida em faixas exclusivas de ônibus.
Uso incorreto também gera infrações
A proteção depende não apenas da presença do capacete, mas do uso adequado. O equipamento deve permanecer afivelado abaixo do maxilar, ajustado à cabeça e com a viseira abaixada. Na ausência da viseira, o motociclista precisa utilizar óculos de proteção apropriados.
O capacete também deve possuir certificação do Inmetro e elementos retrorrefletivos nas laterais e na parte traseira.
Neste ano, a Emdec identificou 345 infrações pelo uso inadequado do equipamento. Foram 303 condutores e 42 passageiros flagrados com a viseira levantada, danificada ou sem óculos de proteção adequado.
Durante a Semana do Motociclista, a empresa promove blitze educativas, abordagens de conscientização e atividades sobre segurança viária. A programação inclui um workshop de pilotagem segura no sábado (1º) e uma simulação de acidente de trânsito no domingo (2), na Praça Arautos da Paz.