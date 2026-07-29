29 de julho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Quarta-feira terá 'efeito sanfona' com frio de 12° e calor de 30º

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Dia começa frio, pode ter calorão à tarde e umidade relativa do ar próxima de 35% em Campinas
Dia começa frio, pode ter calorão à tarde e umidade relativa do ar próxima de 35% em Campinas

A quarta-feira (29) será marcada por uma forte variação de temperatura em Campinas e região. O dia começa com mínima de 12°C, mas os termômetros sobem rapidamente e podem atingir 30°C durante a tarde, a maior máxima registrada nos últimos dias.

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A diferença de até 18 graus entre o amanhecer e o período mais quente do dia é típica do inverno paulista sob a influência de uma massa de ar seco.

Apesar do aumento da nebulosidade entre a tarde e a noite, não há previsão de chuva. O tempo permanece firme durante todo o dia.

O principal alerta é para a umidade relativa do ar, que pode cair para cerca de 35% nas horas mais quentes. O índice exige atenção com a hidratação, a exposição prolongada ao sol e o agravamento de problemas respiratórios, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.

A recomendação é beber água com frequência, evitar atividades físicas intensas durante a tarde e manter os ambientes arejados.

Assim, Campinas terá uma quarta-feira de manhã fria, tarde quente e tempo seco, com grande contraste de temperatura ao longo do dia.

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