Uma campanha de doação de sangue será realizada nesta quarta-feira (29), no Posto Barbieri, localizado junto ao Terminal de Barão Geraldo, em Campinas. A coleta ocorrerá por meio da unidade móvel do Hemocentro da Unicamp.

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A ação integra a parceria entre o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região (Recap) e o Hemocentro, que chega ao nono ano consecutivo. A proposta é levar a estrutura de atendimento a locais de grande circulação e facilitar a participação de novos doadores.

Esta será a segunda etapa da campanha de 2026. A primeira ocorreu em 16 de julho, no Posto Sírio, e reuniu funcionários, clientes e moradores da região.