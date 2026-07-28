Uma campanha de doação de sangue será realizada nesta quarta-feira (29), no Posto Barbieri, localizado junto ao Terminal de Barão Geraldo, em Campinas. A coleta ocorrerá por meio da unidade móvel do Hemocentro da Unicamp.
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A ação integra a parceria entre o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região (Recap) e o Hemocentro, que chega ao nono ano consecutivo. A proposta é levar a estrutura de atendimento a locais de grande circulação e facilitar a participação de novos doadores.
Esta será a segunda etapa da campanha de 2026. A primeira ocorreu em 16 de julho, no Posto Sírio, e reuniu funcionários, clientes e moradores da região.
Com o tema “O sangue é o combustível essencial da vida. Ajude a tirar o Hemocentro da reserva”, a mobilização busca reforçar a necessidade permanente de manutenção dos estoques utilizados em cirurgias, tratamentos e atendimentos de emergência.
Segundo os organizadores, uma única coleta pode beneficiar até quatro pacientes. A campanha também pretende ampliar a conscientização sobre a importância da doação regular, especialmente em períodos de redução dos estoques.
Depois de Barão Geraldo, a unidade móvel estará no Posto Andrade Neves, próximo ao Balão do Castelo, em 11 de agosto. A última etapa será realizada em 14 de agosto, no Posto Andorinhas, na Avenida Norte-Sul.
Próximas etapas
29 de julho: Posto Barbieri, no Terminal de Barão Geraldo
11 de agosto: Posto Andrade Neves, no Balão do Castelo
14 de agosto: Posto Andorinhas, na Avenida Norte-Sul
Informações sobre os critérios e as condições para doação podem ser consultadas nos canais oficiais do Hemocentro da Unicamp.