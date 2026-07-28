Um recém-nascido de 39 dias foi salvo por policiais militares após se engasgar na tarde desta terça-feira (28), no Jardim Vista Alegre, em Campinas. Os agentes realizaram manobras para desobstruir as vias aéreas e conseguiram restabelecer a respiração da criança.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A equipe fazia patrulhamento nas proximidades quando foi acionada para prestar apoio à ocorrência. Ao chegar à residência, os policiais encontraram o bebê com dificuldade para respirar e com a região da boca arroxeada.

Diante da situação, os agentes iniciaram imediatamente as manobras de desengasgamento. Após a intervenção, a criança voltou a respirar e foi encaminhada ao Hospital Ouro Verde.