28 de julho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
HERÓIS

Bebê engasgado em Campinas é salvo por policiais no Vista Alegre

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/47º BPM/I
Recém-nascido de 39 dias apresentava dificuldade para respirar e coloração arroxeada quando policiais chegaram à residência.
Recém-nascido de 39 dias apresentava dificuldade para respirar e coloração arroxeada quando policiais chegaram à residência.

Um recém-nascido de 39 dias foi salvo por policiais militares após se engasgar na tarde desta terça-feira (28), no Jardim Vista Alegre, em Campinas. Os agentes realizaram manobras para desobstruir as vias aéreas e conseguiram restabelecer a respiração da criança.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A equipe fazia patrulhamento nas proximidades quando foi acionada para prestar apoio à ocorrência. Ao chegar à residência, os policiais encontraram o bebê com dificuldade para respirar e com a região da boca arroxeada.

Diante da situação, os agentes iniciaram imediatamente as manobras de desengasgamento. Após a intervenção, a criança voltou a respirar e foi encaminhada ao Hospital Ouro Verde.

Segundo a Polícia Militar, o recém-nascido passou por avaliação médica e permaneceu estável e fora de perigo.

A corporação orienta que, em situações de emergência, o atendimento seja solicitado imediatamente pelos canais oficiais.

Comentários

Comentários