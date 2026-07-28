O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, movimentou 148,4 mil toneladas de cargas no primeiro semestre de 2026, alta de 11,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho de 2025, o volume havia sido de 133,1 mil toneladas.

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O crescimento foi registrado nas operações de importação, exportação, cargas nacionais e remessas expressas. Os segmentos de produtos diversos, metal-mecânico, aeroespacial, tecnológico e farmacêutico estão entre os que impulsionaram o resultado.

Somente em junho, o terminal processou 25,9 mil toneladas, o melhor desempenho para o mês nos últimos três anos. O volume representa avanço de 11,1% diante das 23,3 mil toneladas movimentadas em junho de 2025.