O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, movimentou 148,4 mil toneladas de cargas no primeiro semestre de 2026, alta de 11,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho de 2025, o volume havia sido de 133,1 mil toneladas.
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O crescimento foi registrado nas operações de importação, exportação, cargas nacionais e remessas expressas. Os segmentos de produtos diversos, metal-mecânico, aeroespacial, tecnológico e farmacêutico estão entre os que impulsionaram o resultado.
Somente em junho, o terminal processou 25,9 mil toneladas, o melhor desempenho para o mês nos últimos três anos. O volume representa avanço de 11,1% diante das 23,3 mil toneladas movimentadas em junho de 2025.
O maior crescimento percentual do semestre ocorreu na carga nacional. Foram processadas 46,1 mil toneladas, contra 38,9 mil toneladas no ano anterior, uma alta de 18,5%. Segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, foi o melhor resultado da categoria nos últimos dez anos.
Nas exportações, a movimentação passou de 42,4 mil para 47,2 mil toneladas, crescimento de 11,3%. As importações alcançaram 49,5 mil toneladas, avanço de 3,8% sobre as 47,6 mil toneladas registradas no primeiro semestre de 2025.
As remessas expressas internacionais, que incluem encomendas movimentadas por serviços de courier e pelo comércio eletrônico, apresentaram a maior expansão entre as modalidades. O volume cresceu 31%, de 4,1 mil para 5,4 mil toneladas.
De acordo com a concessionária, o desempenho está relacionado à ampliação da infraestrutura do terminal e à adaptação das operações ao avanço do comércio eletrônico e das entregas urgentes. Em 2025, Viracopos inaugurou o TECEX, área dedicada às remessas expressas que funciona durante 24 horas.
Novos espaços de armazenagem também foram destinados a essas operações no Centro Logístico de Viracopos. A concessionária ainda atribui parte da expansão das encomendas internacionais à redução dos custos de compras feitas em plataformas estrangeiras.
Investimentos no setor farmacêutico
Divulgação/Viracopos
A movimentação de medicamentos e outros produtos que exigem controle de temperatura é uma das apostas de Viracopos para ampliar sua atuação no mercado de cargas.
“Temos importantes investimentos em andamento, na expansão da nossa capacidade, e soluções de monitoramento para os produtos farmacêuticos importados. Além disso, Viracopos planeja a construção de um novo armazém dedicado às importações de cargas farmacêuticas em 2027, que será um dos mais modernos já construídos para essa finalidade no país”, destacou a diretora Comercial de Viracopos, Maria Fan.
“A localização estratégica de Viracopos, próxima aos maiores polos tecnológicos e industriais do país, faz com que o aeroporto seja o ponto de entrada preferencial para empresas que buscam rigor no controle térmico e agilidade na distribuição nacional”, concluiu a diretora Comercial.
No início deste ano, o aeroporto renovou até 2028 a certificação internacional CEIV-PHARMA, concedida pela Associação Internacional de Transporte Aéreo. O reconhecimento atesta o cumprimento de padrões específicos para o transporte e o armazenamento de produtos farmacêuticos.
Viracopos possui uma área de 3,1 mil metros quadrados destinada à cadeia fria, com 11 câmaras refrigeradas, antecâmaras e monitoramento permanente. O terminal também conta com uma câmara para produtos congelados, mantida a uma temperatura de até 18 graus negativos.
O Terminal de Carga de Viracopos ocupa uma área de aproximadamente 90 mil metros quadrados e processa, em média, 300 mil toneladas por ano. De acordo com a concessionária, cerca de um terço das cargas que chegam ao Brasil por via aérea passa pelo aeroporto de Campinas.
Além das operações industriais, tecnológicas e farmacêuticas, o terminal recebe equipamentos usados em grandes festivais e apresentações musicais. Também é responsável há 25 anos consecutivos pelo desembarque dos carros e materiais utilizados no Grande Prêmio de Fórmula 1 realizado no Brasil.