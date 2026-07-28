Duas regiões de Campinas terão o abastecimento de água interrompido temporariamente nesta semana para a realização de obras da Sanasa. Os serviços estão programados para esta quarta-feira (29), no Botafogo, e quinta-feira (30), na Vila Brandina.
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No Botafogo, a interrupção ocorrerá das 8h às 17h de quarta-feira. A medida atingirá os imóveis localizados no trecho entre a Avenida Barão de Itapura e as ruas Doutor Joaquim de Souza Campos Júnior, Doutor Cândido Gomide e Bernardo José Sampaio.
Na Vila Brandina, o fornecimento será suspenso das 8h às 13h de quinta-feira. Serão afetados os imóveis situados entre as avenidas Rotary e Iguatemi e a Rua Maestro Luiz de Túlio.
Segundo a Sanasa, as paralisações são necessárias para a interligação de novas redes de água aos sistemas já existentes nos dois bairros. Após a conclusão dos trabalhos, o abastecimento será retomado gradualmente.
A empresa orienta os moradores a economizarem água durante os períodos de interrupção. Imóveis que possuem caixa-d’água com capacidade para ao menos 24 horas de consumo, conforme determinação da ARES-PCJ, não devem sentir os efeitos da suspensão.
Para os imóveis que ainda não contam com a reserva adequada, a recomendação é armazenar água antecipadamente. Os recipientes e reservatórios devem permanecer fechados e protegidos com telas para evitar a proliferação do mosquito da dengue.
Serviço
Botafogo
Data: quarta-feira (29)
Horário: das 8h às 17h
Área afetada: entre a Avenida Barão de Itapura e as ruas Doutor Joaquim de Souza Campos Júnior, Doutor Cândido Gomide e Bernardo José Sampaio
Vila Brandina
Data: quinta-feira (30)
Horário: das 8h às 13h
Área afetada: entre as avenidas Rotary e Iguatemi e a Rua Maestro Luiz de Túlio