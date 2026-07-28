Duas regiões de Campinas terão o abastecimento de água interrompido temporariamente nesta semana para a realização de obras da Sanasa. Os serviços estão programados para esta quarta-feira (29), no Botafogo, e quinta-feira (30), na Vila Brandina.

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No Botafogo, a interrupção ocorrerá das 8h às 17h de quarta-feira. A medida atingirá os imóveis localizados no trecho entre a Avenida Barão de Itapura e as ruas Doutor Joaquim de Souza Campos Júnior, Doutor Cândido Gomide e Bernardo José Sampaio.

Na Vila Brandina, o fornecimento será suspenso das 8h às 13h de quinta-feira. Serão afetados os imóveis situados entre as avenidas Rotary e Iguatemi e a Rua Maestro Luiz de Túlio.