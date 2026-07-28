A Guarda Municipal de Campinas emitiu um alerta sobre uma tentativa de golpe em que criminosos se passam por representantes da corporação ou da Secretaria Municipal de Segurança Pública para abordar moradores por telefone.

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Segundo a Prefeitura, os golpistas afirmam que a vítima responde a um suposto processo e precisa comparecer à Secretaria de Segurança. Em alguns casos, eles também tentam iniciar videochamadas. A suspeita da Polícia Civil é de que a estratégia seja usada para captar o reconhecimento de voz ou facial das vítimas.

O alerta foi divulgado após a Secretaria receber relatos de pessoas que desconfiaram das ligações e buscaram confirmação pelos canais oficiais.