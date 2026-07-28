28 de julho de 2026
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SEM SORTE

PM encontra 14 máquinas caça-níquel em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar encontrou 14 máquinas caça-níquel em funcionamento durante fiscalização em estabelecimento no Parque Universitário.
Polícia Militar encontrou 14 máquinas caça-níquel em funcionamento durante fiscalização em estabelecimento no Parque Universitário.

A Polícia Militar identificou a exploração de jogo de azar em um estabelecimento comercial no bairro Parque Universitário, em Campinas. Durante a fiscalização, 14 máquinas do tipo caça-níquel foram encontradas ligadas e em funcionamento.

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A ocorrência foi atendida por equipes do 47º Batalhão da Polícia Militar do Interior após uma denúncia sobre a atividade irregular.

No local, os policiais constataram a existência das máquinas em operação e deram início aos procedimentos para o registro da ocorrência.

Três pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. Após serem ouvidas pela autoridade policial, elas foram liberadas.

As máquinas foram apreendidas e o caso será investigado pela Polícia Civil.

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