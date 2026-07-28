A Polícia Militar identificou a exploração de jogo de azar em um estabelecimento comercial no bairro Parque Universitário, em Campinas. Durante a fiscalização, 14 máquinas do tipo caça-níquel foram encontradas ligadas e em funcionamento.
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A ocorrência foi atendida por equipes do 47º Batalhão da Polícia Militar do Interior após uma denúncia sobre a atividade irregular.
No local, os policiais constataram a existência das máquinas em operação e deram início aos procedimentos para o registro da ocorrência.
Três pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos. Após serem ouvidas pela autoridade policial, elas foram liberadas.
As máquinas foram apreendidas e o caso será investigado pela Polícia Civil.