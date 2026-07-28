Uma mulher foi presa em flagrante por roubo impróprio na noite de segunda-feira (27), no Jardim Santa Lúcia, em Campinas. Segundo a Polícia Militar, ela foi encontrada com produtos retirados de um estabelecimento comercial e teria usado uma tesoura contra um segurança ao tentar escapar.
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Equipes do 47º Batalhão foram acionadas inicialmente para atender a uma ocorrência de furto em andamento. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a suspeita com a tesoura nas mãos enquanto tentava avançar contra o funcionário que a continha.
A situação foi controlada pelos agentes. Durante a abordagem, foram localizadas na bolsa da mulher mercadorias do estabelecimento sem comprovante de pagamento.
O segurança relatou que percebeu quando a suspeita ocultou os produtos. Ao ser questionada, ela teria sacado a tesoura e o atingido enquanto tentava garantir a fuga.
A mulher foi encaminhada a uma unidade da Polícia Civil. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime de roubo impróprio, e ela permaneceu à disposição da Justiça.
O roubo impróprio ocorre quando a pessoa emprega violência ou ameaça após retirar um bem, com o objetivo de assegurar a posse do produto ou evitar a prisão.