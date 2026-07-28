Um homem foi preso por ameaça e violência doméstica no bairro Núcleo Boa Vista, em Campinas. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que era ofendida e ameaçada pelo marido, além de já ter sofrido agressões físicas em outras ocasiões.

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Equipes do 47º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas para atender à denúncia. No endereço, a mulher afirmou que não havia sido agredida fisicamente naquele dia, mas contou aos policiais sobre episódios anteriores de violência.

O suspeito foi abordado no local. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas ambos foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher para o registro da ocorrência.