Hortolândia registrou Índice de Breteau de 3,5 em julho, resultado mais de quatro vezes superior ao verificado no mesmo mês do ano passado, quando o indicador ficou em 0,8. O levantamento aponta aumento da presença de criadouros do mosquito Aedes aegypti dentro dos imóveis.
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Embora o índice esteja na faixa classificada tecnicamente como média — entre 1 e 4 —, a Unidade de Vigilância de Zoonoses considera o resultado elevado para o período de inverno. Em janeiro deste ano, quando as condições climáticas são mais favoráveis à proliferação do mosquito, o município havia registrado índice de 8,2.
A medição faz parte da Análise de Densidade Larvária, realizada pela Prefeitura para identificar a circulação do vetor da dengue, zika e chikungunya e orientar as ações de combate.
Segundo o veterinário da Vigilância de Zoonoses, Evando Alves Cardoso, as chuvas registradas neste inverno contribuíram para a formação de depósitos com água parada.
“Este inverno tem sido chuvoso. Na ADL, as equipes encontraram nas casas criadouros com água e larvas de Aedes aegypti. Por isso, o índice foi alto”, explica o veterinário.
Três mil imóveis vistoriados
Durante o levantamento, agentes visitaram aproximadamente 3 mil residências, distribuídas pelas cinco regiões de Hortolândia. Em cada área da cidade, cerca de 600 imóveis foram vistoriados em quarteirões definidos por sorteio.
As equipes recolhem e identificam larvas encontradas em recipientes com água. A quantidade de criadouros positivos é usada para calcular o Índice de Breteau.
Pela classificação adotada, resultados de até 1 são considerados baixos; entre 1 e 4, médios; e acima de 4, altos. A avaliação permite identificar as regiões com maior risco e definir novas estratégias de prevenção.
Prefeitura pede atenção
A Vigilância de Zoonoses alerta que a população deve intensificar a eliminação de recipientes capazes de acumular água, mesmo durante os meses mais frios.
Pratos de vasos, baldes, pneus, garrafas, calhas, caixas-d’água abertas e outros objetos podem servir de local para a fêmea do mosquito depositar os ovos. A retirada desses criadouros é considerada essencial para evitar o aumento da população de Aedes aegypti na primavera e no verão.
A Análise de Densidade Larvária é realizada habitualmente três vezes ao ano, nos meses de janeiro, julho e outubro.