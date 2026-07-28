Hortolândia registrou Índice de Breteau de 3,5 em julho, resultado mais de quatro vezes superior ao verificado no mesmo mês do ano passado, quando o indicador ficou em 0,8. O levantamento aponta aumento da presença de criadouros do mosquito Aedes aegypti dentro dos imóveis.

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Embora o índice esteja na faixa classificada tecnicamente como média — entre 1 e 4 —, a Unidade de Vigilância de Zoonoses considera o resultado elevado para o período de inverno. Em janeiro deste ano, quando as condições climáticas são mais favoráveis à proliferação do mosquito, o município havia registrado índice de 8,2.

A medição faz parte da Análise de Densidade Larvária, realizada pela Prefeitura para identificar a circulação do vetor da dengue, zika e chikungunya e orientar as ações de combate.