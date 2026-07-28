O Ambulatório de Especialidades do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas, passou a enviar pelo WhatsApp informações sobre exames e procedimentos cirúrgicos. A medida busca agilizar a comunicação com os pacientes e reduzir problemas provocados por dados desatualizados ou orientações não recebidas.

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No Núcleo de Exames, as mensagens são encaminhadas quando a data do procedimento é definida. O paciente recebe pelo aplicativo a confirmação do agendamento e as orientações necessárias para o atendimento.

Já o Núcleo de Documentação Cirúrgica utiliza o WhatsApp para informar sobre pedidos de exames, consultas pré-anestésicas e outras etapas relacionadas à cirurgia.