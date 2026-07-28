O Ambulatório de Especialidades do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas, passou a enviar pelo WhatsApp informações sobre exames e procedimentos cirúrgicos. A medida busca agilizar a comunicação com os pacientes e reduzir problemas provocados por dados desatualizados ou orientações não recebidas.
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No Núcleo de Exames, as mensagens são encaminhadas quando a data do procedimento é definida. O paciente recebe pelo aplicativo a confirmação do agendamento e as orientações necessárias para o atendimento.
Já o Núcleo de Documentação Cirúrgica utiliza o WhatsApp para informar sobre pedidos de exames, consultas pré-anestésicas e outras etapas relacionadas à cirurgia.
As comunicações são feitas exclusivamente pelos números (19) 3772-5872 e (19) 3772-5849. A orientação é para que os pacientes leiam atentamente e cumpram as instruções enviadas por esses contatos.
O hospital também reforça a necessidade de manter os dados pessoais e o número de telefone atualizados no cadastro do Ambulatório de Especialidades. Sem as informações corretas, as mensagens podem não chegar ao destinatário.
Atendimento passa por digitalização
O envio de avisos pelo WhatsApp faz parte de um processo de digitalização implantado nos últimos meses pela gestão do ambulatório.
Entre as mudanças estão a possibilidade de agendar consultas pelo aplicativo, a informatização das solicitações de exames e a reorganização da fila de cirurgias.
Segundo o hospital, as equipes também passaram por treinamento e os fluxos internos foram padronizados para tornar o atendimento mais rápido e organizado.