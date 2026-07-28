Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Princesa D’Oeste, em Campinas. Segundo a Polícia Militar, ele carregava uma sacola com 99 porções de entorpecentes, além de dinheiro e um caderno com anotações.

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A abordagem ocorreu durante patrulhamento no bairro. Na sacola, os policiais encontraram 36 papelotes de cocaína, 30 eppendorfs de crack, 17 de dry, seis de ice, seis porções de haxixe e quatro de maconha.

Também foram apreendidos R$ 90 em dinheiro e um caderno com registros que, de acordo com a PM, aparentavam estar relacionados à venda das drogas.