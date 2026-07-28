Um homem foi preso suspeito de tentar matar a companheira a facadas no Satélite Iris, em Campinas. A vítima foi atacada em via pública e precisou ser levada ao Pronto-Socorro da PUC.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 47º Batalhão foram acionadas após receberem a informação de que uma mulher havia sido esfaqueada. Os policiais iniciaram um cerco na região para localizar o suspeito.

As buscas contaram com o apoio de outras viaturas e do helicóptero Águia. Informações repassadas por moradores ajudaram a identificar o caminho usado na fuga e o local onde o homem estava escondido.