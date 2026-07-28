28 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem é preso por tentativa de feminicídio em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Suspeito foi localizado escondido em um terreno após cerco policial com apoio do helicóptero Águia no Satélite Iris.
Suspeito foi localizado escondido em um terreno após cerco policial com apoio do helicóptero Águia no Satélite Iris.

Um homem foi preso suspeito de tentar matar a companheira a facadas no Satélite Iris, em Campinas. A vítima foi atacada em via pública e precisou ser levada ao Pronto-Socorro da PUC.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 47º Batalhão foram acionadas após receberem a informação de que uma mulher havia sido esfaqueada. Os policiais iniciaram um cerco na região para localizar o suspeito.

As buscas contaram com o apoio de outras viaturas e do helicóptero Águia. Informações repassadas por moradores ajudaram a identificar o caminho usado na fuga e o local onde o homem estava escondido.

O suspeito foi encontrado em um terreno e preso. Ele foi encaminhado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça.

A vítima sofreu ferimentos provocados por golpes de faca e ficou internada. De acordo com a PM, ela não corria risco de morte.

A faca apontada como usada no ataque foi apreendida durante a perícia no local.

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