A terça-feira será de tempo firme e temperaturas mais elevadas em Campinas e região. O dia ainda começa frio, com mínima prevista de 13°C e possibilidade de formação de nevoeiro nas primeiras horas.

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Ao longo da manhã, o sol ganha força e favorece a elevação gradual dos termômetros. A máxima pode chegar aos 28°C durante a tarde, a mais alta registrada nos últimos dias.

A previsão não indica chuva. O sol deve predominar durante praticamente todo o período, enquanto a noite terá céu limpo e condições estáveis.