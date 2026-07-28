A terça-feira será de tempo firme e temperaturas mais elevadas em Campinas e região. O dia ainda começa frio, com mínima prevista de 13°C e possibilidade de formação de nevoeiro nas primeiras horas.
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Ao longo da manhã, o sol ganha força e favorece a elevação gradual dos termômetros. A máxima pode chegar aos 28°C durante a tarde, a mais alta registrada nos últimos dias.
A previsão não indica chuva. O sol deve predominar durante praticamente todo o período, enquanto a noite terá céu limpo e condições estáveis.
A principal atenção fica para a redução da umidade relativa do ar, que pode atingir aproximadamente 45% nas horas mais quentes.
O índice ainda não representa uma situação crítica, mas exige cuidados, como reforço na hidratação e atenção durante períodos prolongados de exposição ao tempo seco.
Com isso, julho se aproxima do fim mantendo características típicas do inverno paulista: manhãs frias, tardes mais quentes, baixa umidade e predomínio de sol em Campinas e nos municípios da região.