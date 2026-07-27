A Defesa Civil de Campinas enviou uma equipe para reforçar o atendimento em Guariba, na região de Ribeirão Preto, após o temporal que atingiu o município na última sexta-feira (24). Cinco agentes participaram da força-tarefa no domingo (26), a pedido da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

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Segundo a Prefeitura de Campinas, os profissionais atuaram principalmente na vistoria de imóveis danificados pela tempestade, utilizando dois drones equipados com câmera térmica e zoom óptico. O levantamento dos danos deve auxiliar o município na solicitação de recursos para a recuperação das áreas afetadas.

De acordo com a Defesa Civil, Guariba foi uma das nove cidades atingidas pelo temporal, que registrou rajadas de vento superiores a 120 km/h. O órgão informou que a intensidade do fenômeno foi semelhante à microexplosão que atingiu Campinas há cerca de dez anos.