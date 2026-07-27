O comércio da RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve movimentar R$ 402,1 milhões em vendas para o Dia dos Pais, celebrado em 9 de agosto. A projeção é da ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campinas) e representa crescimento de 3,45% em relação ao mesmo período de 2025.

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Em Campinas, a expectativa é de que o comércio registre R$ 85,8 milhões em vendas durante a data. Na RMC, o varejo físico deve movimentar R$ 262 milhões, enquanto as vendas pela internet estão estimadas em R$ 140,1 milhões.

Segundo a ACIC, o ticket médio deve subir para R$ 145, acima dos R$ 139,90 registrados no ano passado. A entidade atribui o desempenho esperado à melhora da confiança do consumidor e ao avanço do comércio eletrônico.