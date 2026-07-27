A Praça Arautos da Paz, no Taquaral, recebe entre 31 de julho e 2 de agosto o Beer Burger Fun Fest, com entrada gratuita. O evento terá hambúrgueres artesanais, chopes, opções variadas de alimentação e uma programação musical dedicada principalmente ao rock dos anos 2000.
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Os shows serão apresentados por bandas covers e grupos que interpretam músicas de artistas como Linkin Park, Pitty, Charlie Brown Jr., O Rappa, Natiruts, Slipknot, Paramore, The Killers, The Strokes, Foo Fighters, Korn e System of a Down.
Além da programação no palco, o festival terá espaço de convivência e estrutura voltada ao público de diferentes idades. A proposta é reunir gastronomia, música e entretenimento durante os três dias.
O Beer Burger Fun Fest tem apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas. A entrada é gratuita, mas não será permitido o acesso com coolers, alimentos ou bebidas levados de fora.
Programação
Sexta-feira (31)
19h30 — Linkin of a Down, com tributo ao Linkin Park
Sábado (1º)
14h — Anacrônicos, com tributo à Pitty
16h — Maria Ladeira, com Beach Rock e músicas de Charlie Brown Jr., O Rappa e Natiruts
18h30 — Exílio, com tributo ao Rage Against the Machine
20h — Vendetta, com tributo ao Slipknot
Domingo (2)
14h — Crush, com tributo ao Paramore
16h — Indie Rock 2000, com músicas de The Killers, The Strokes e Franz Ferdinand
17h — Tributo ao Foo Fighters
18h — Nu Metal Cover, com tributo ao Korn
19h — System of a Down Cover Brasil
Serviço
Beer Burger Fun Fest
Datas: 31 de julho, 1º e 2 de agosto
Horários: sexta-feira, das 18h às 22h; sábado e domingo, das 12h às 22h
Local: Praça Arautos da Paz, no Taquaral, em Campinas
Entrada: gratuita