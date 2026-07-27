Um motorista fugiu da Polícia Militar e abandonou um carro roubado na noite deste domingo (26), na região do Satélite Íris II, em Campinas. O suspeito não havia sido localizado até a última atualização da ocorrência.

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O veículo foi identificado durante patrulhamento pelo bairro. Segundo a PM, o condutor recebeu ordem de parada, mas acelerou e passou a fugir em alta velocidade por diversas ruas da região.

Depois de interromper o trajeto, o motorista deixou o automóvel e correu por um terreno baldio em direção ao Florence II. As equipes fizeram buscas nas proximidades, mas não encontraram o suspeito.