27 de julho de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MEDIDA PROTETIVA

Flagra de briga termina em prisão por violar ordem da Justiça

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Homem foi encontrado com a mulher protegida pela decisão judicial e teve a prisão em flagrante confirmada na Delegacia da Mulher.
Homem foi encontrado com a mulher protegida pela decisão judicial e teve a prisão em flagrante confirmada na Delegacia da Mulher.

Um homem foi preso na noite de domingo (26), em Campinas, por descumprir uma medida protetiva de urgência que o impedia de se aproximar de uma mulher.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência envolvendo o casal. No local, a mulher contou que os dois haviam discutido, mas afirmou que não houve agressão física. Ela também informou aos policiais que havia uma medida protetiva em vigor contra o homem.

Segundo a PM, o suspeito confirmou que sabia da existência da decisão judicial. Mesmo assim, estava no mesmo local que a mulher, o que configurou o descumprimento da ordem.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, onde os policiais confirmaram a validade da medida protetiva.

Após a análise da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. O homem permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários