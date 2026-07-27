Um homem foi preso na noite de domingo (26), em Campinas, por descumprir uma medida protetiva de urgência que o impedia de se aproximar de uma mulher.
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A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência envolvendo o casal. No local, a mulher contou que os dois haviam discutido, mas afirmou que não houve agressão física. Ela também informou aos policiais que havia uma medida protetiva em vigor contra o homem.
Segundo a PM, o suspeito confirmou que sabia da existência da decisão judicial. Mesmo assim, estava no mesmo local que a mulher, o que configurou o descumprimento da ordem.
Os dois foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, onde os policiais confirmaram a validade da medida protetiva.
Após a análise da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. O homem permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.