Um homem foi preso na noite de domingo (26), em Campinas, por descumprir uma medida protetiva de urgência que o impedia de se aproximar de uma mulher.

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A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência envolvendo o casal. No local, a mulher contou que os dois haviam discutido, mas afirmou que não houve agressão física. Ela também informou aos policiais que havia uma medida protetiva em vigor contra o homem.

Segundo a PM, o suspeito confirmou que sabia da existência da decisão judicial. Mesmo assim, estava no mesmo local que a mulher, o que configurou o descumprimento da ordem.