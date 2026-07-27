Campinas inicia nesta segunda-feira (27) a programação da Semana do Motociclista, com ações educativas e atividades voltadas à redução de acidentes envolvendo quem circula sobre duas rodas. Esta é a segunda edição da iniciativa, organizada pela Emdec, e as atividades seguem até 2 de agosto.
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A programação inclui blitzes com distribuição de antenas corta-pipa, adesivos refletivos e produtos para limpeza de viseiras, além de webinário, workshop de pilotagem segura e uma simulação de ocorrência de trânsito.
As atividades ganham destaque diante dos números registrados na cidade. Apesar da queda de 29% nas mortes de motociclistas e garupas nos cinco primeiros meses de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado, eles continuam sendo as principais vítimas fatais na malha urbana de Campinas.
Entre janeiro e maio, foram registradas dez mortes de motociclistas ou passageiros de motocicletas. O número é o dobro das mortes de pedestres, que aparecem na sequência, com cinco ocorrências.
“Datas comemorativas como essas, são uma oportunidade para que a sociedade como um todo reflita qual o trânsito que deseja para a nossa cidade e, principalmente, como cada um de nós pode contribuir para uma mobilidade mais segura, harmoniosa e inclusiva”, destaca o presidente da Emdec, Vinicius Riverete.
A gerente da Divisão de Educação e Cidadania da empresa, Mariângela Marini Pereira, afirma que a proposta também pretende alcançar os responsáveis pelo planejamento da mobilidade urbana.
“Nós pensamos a programação da Semana do Motociclista de uma maneira que possamos levar consciência não apenas para quem pilota, mas também para quem pensa e planeja a cidade onde eles circulam”.
Programação
Segunda-feira (27)
Blitz educativa com distribuição de antena corta-pipa, produto para limpeza de viseira e adesivo refletivo para capacete.
Horário: das 9h às 10h30
Local: Rodovia Lix da Cunha, nas proximidades da estação BRT Anhanguera.
Terça-feira (28)
Webinário “Segurança para motociclistas é segurança para todos: evidências e recomendações para o desenho viário urbano”.
Horário: das 10h às 12h
Inscrições: bit.ly/SemanaDoMotociclista2026
Quarta-feira (29)
Blitz educativa com distribuição de antenas corta-pipa.
Horário: das 9h às 10h
Local: Avenida John Boyd Dunlop, na altura do balão do Jardim Londres.
Quinta-feira (30)
Blitz educativa com distribuição de antenas corta-pipa.
Horário: das 11h às 14h
Local: Avenida Dr. Theodureto de Almeida Camargo, próximo à Bambini.
Sábado (1º)
Workshop teórico e prático sobre pilotagem segura de motocicletas.
Horário: das 8h às 14h
Local: sede da Emdec.
Domingo (2)
Simulação de ocorrência de trânsito.
Horário: 8h
Local: Praça Arautos da Paz.
“Trabalhamos com o conceito de que toda morte no trânsito pode ser evitada. Datas como a Semana do Motociclista são importantíssimas para gerar debate, mas nossas ações não param. É preciso ter constância para alcançar o resultado que desejamos. Mudar comportamento é um trabalho longo e contínuo”, ressalta Mariângela.