Campinas inicia nesta segunda-feira (27) a programação da Semana do Motociclista, com ações educativas e atividades voltadas à redução de acidentes envolvendo quem circula sobre duas rodas. Esta é a segunda edição da iniciativa, organizada pela Emdec, e as atividades seguem até 2 de agosto.

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A programação inclui blitzes com distribuição de antenas corta-pipa, adesivos refletivos e produtos para limpeza de viseiras, além de webinário, workshop de pilotagem segura e uma simulação de ocorrência de trânsito.

As atividades ganham destaque diante dos números registrados na cidade. Apesar da queda de 29% nas mortes de motociclistas e garupas nos cinco primeiros meses de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado, eles continuam sendo as principais vítimas fatais na malha urbana de Campinas.