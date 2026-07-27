O retorno localizado no km 112 da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), no trecho conhecido como Tapetão, em Campinas, será interditado a partir das 10h desta segunda-feira (27). A previsão é de que o acesso seja reaberto na sexta-feira (31).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante o bloqueio, a Concessionária Rota das Bandeiras instalará barreiras rígidas e reforçará a sinalização para impedir a entrada de ônibus e caminhões. O dispositivo não possui espaço suficiente para a manobra de veículos de grande porte.

A intervenção foi definida após cinco ocorrências registradas nos últimos dois meses. Segundo a concessionária, motoristas de ônibus e caminhões ignoraram as placas de proibição, tentaram utilizar o retorno e ficaram atolados no local.