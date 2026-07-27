O retorno localizado no km 112 da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), no trecho conhecido como Tapetão, em Campinas, será interditado a partir das 10h desta segunda-feira (27). A previsão é de que o acesso seja reaberto na sexta-feira (31).
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Durante o bloqueio, a Concessionária Rota das Bandeiras instalará barreiras rígidas e reforçará a sinalização para impedir a entrada de ônibus e caminhões. O dispositivo não possui espaço suficiente para a manobra de veículos de grande porte.
A intervenção foi definida após cinco ocorrências registradas nos últimos dois meses. Segundo a concessionária, motoristas de ônibus e caminhões ignoraram as placas de proibição, tentaram utilizar o retorno e ficaram atolados no local.
Os condutores foram autuados pela Polícia Militar Rodoviária. A fiscalização também é feita pelas câmeras do Centro de Controle Operacional da concessionária.
Desvio durante a interdição
Rota das Bandeiras
Motoristas que seguem de Paulínia ou Barão Geraldo deverão utilizar a saída 113B da Rodovia Professor Zeferino Vaz para acessar a pista sul da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), no sentido Jacareí.
Quem passar pela saída poderá continuar até o retorno da Avenida Theodureto de Almeida Camargo, no km 110.
Após a conclusão das obras, o retorno do km 112 voltará a ser liberado exclusivamente para carros e motocicletas. Ônibus e caminhões deverão continuar utilizando a saída 113B.
De acordo com a concessionária, não há registro de colisões no dispositivo. O retorno foi mantido como alternativa para veículos leves, principalmente nos horários de maior movimento, quando a alça de acesso à Rodovia Dom Pedro I costuma apresentar lentidão.