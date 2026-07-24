A Cohab (Companhia de Habitação Popular de Campinas) promove neste sábado (25), das 8h às 17h, a 12ª edição do Feirão Casa Paulista, em parceria com a construtora MRV. O evento será realizado no estacionamento da companhia, no Parque Itália, com oferta de 776 apartamentos a partir de R$ 225 mil.
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Segundo a Prefeitura, os imóveis fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida e contam com possibilidade de uso do FGTS, além de subsídio de R$ 13 mil do programa estadual Cheque Paulista. A construtora também anuncia descontos que podem chegar a R$ 68 mil e parcelamento da entrada em até 72 vezes.
Os empreendimentos disponíveis são Vem Viver Ares, Colina do Sol e Cores da Ilha, todos na região do Campo Grande. As unidades têm dois dormitórios, vaga de garagem e áreas de lazer, além de acesso ao Terminal BRT Campo Grande.
Durante o feirão, equipes da Cohab e da MRV farão simulações de financiamento, análise prévia de crédito e orientação sobre a documentação necessária. Para participar da análise, é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovantes de renda dos integrantes da família.
Famílias cadastradas na Cohab Campinas com renda de até seis salários mínimos também poderão obter isenção do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), conforme as regras do benefício.