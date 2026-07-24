A Cohab (Companhia de Habitação Popular de Campinas) promove neste sábado (25), das 8h às 17h, a 12ª edição do Feirão Casa Paulista, em parceria com a construtora MRV. O evento será realizado no estacionamento da companhia, no Parque Itália, com oferta de 776 apartamentos a partir de R$ 225 mil.

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Segundo a Prefeitura, os imóveis fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida e contam com possibilidade de uso do FGTS, além de subsídio de R$ 13 mil do programa estadual Cheque Paulista. A construtora também anuncia descontos que podem chegar a R$ 68 mil e parcelamento da entrada em até 72 vezes.

Os empreendimentos disponíveis são Vem Viver Ares, Colina do Sol e Cores da Ilha, todos na região do Campo Grande. As unidades têm dois dormitórios, vaga de garagem e áreas de lazer, além de acesso ao Terminal BRT Campo Grande.