A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia participará da aula magna do MBA em Gestão e Políticas Públicas da FCA (Faculdade de Ciências Aplicadas) da Unicamp, em Limeira, no dia 1º de agosto. Com o tema “Enfrentamento ao feminicídio e desigualdade estrutural de gênero”, o encontro será realizado às 10h, em formato on-line.

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O evento integra a programação do Painel de Experiências em Gestão e Políticas Públicas, promovido semestralmente pelo curso de MBA para discutir temas relacionados à administração pública. Nesta edição, o foco será, pela primeira vez, o combate ao feminicídio e às desigualdades de gênero.

Segundo a diretora da FCA, Milena Pavan Serafim, o tema está diretamente relacionado à formação de profissionais que atuarão na elaboração e na implementação de políticas públicas. Já o coordenador do MBA, Borim-de-Souza, afirma que a proposta é aproximar estudantes e profissionais de uma das principais autoridades do Judiciário para debater um dos desafios sociais mais urgentes do país.