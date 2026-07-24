A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia participará da aula magna do MBA em Gestão e Políticas Públicas da FCA (Faculdade de Ciências Aplicadas) da Unicamp, em Limeira, no dia 1º de agosto. Com o tema “Enfrentamento ao feminicídio e desigualdade estrutural de gênero”, o encontro será realizado às 10h, em formato on-line.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O evento integra a programação do Painel de Experiências em Gestão e Políticas Públicas, promovido semestralmente pelo curso de MBA para discutir temas relacionados à administração pública. Nesta edição, o foco será, pela primeira vez, o combate ao feminicídio e às desigualdades de gênero.
Segundo a diretora da FCA, Milena Pavan Serafim, o tema está diretamente relacionado à formação de profissionais que atuarão na elaboração e na implementação de políticas públicas. Já o coordenador do MBA, Borim-de-Souza, afirma que a proposta é aproximar estudantes e profissionais de uma das principais autoridades do Judiciário para debater um dos desafios sociais mais urgentes do país.
A participação é aberta à comunidade universitária, incluindo estudantes, docentes, pesquisadores, pós-doutorandos, servidores técnico-administrativos e funcionários da Funcamp. As inscrições podem ser feitas até as 23h45 de 28 de julho, por meio do site do evento.
A aula também faz parte da programação do segundo semestre da FCA, que prevê atividades relacionadas aos novos cursos de Inteligência Artificial e Ciência de Dados, Relações Internacionais e à expansão da unidade.