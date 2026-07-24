Campinas volta a celebrar um dos capítulos mais marcantes de sua história no automobilismo neste domingo (26), quando recebe a nona edição do Circuito Chapadão 2026. Gratuito, o evento será realizado a partir das 9h no entorno da Torre do Castelo e reunirá veículos históricos, carros de competição, atrações culturais e opções de lazer para toda a família.
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A programação integra as comemorações pelos 252 anos do município e também marca os 91 anos da primeira corrida disputada no antigo Circuito Chapadão. A realização é do Clube do Automobilismo de Campinas, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Mais do que uma exposição de carros antigos, o encontro busca preservar a memória de uma época em que Campinas figurava entre os principais polos do automobilismo brasileiro, antes mesmo da inauguração do Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Segundo o piloto e organizador do evento, Ronaldo Moreira, o objetivo é apresentar ao público veículos que ajudam a contar essa trajetória.
“Pouca gente sabe que Campinas foi uma das cidades pioneiras do automobilismo brasileiro. Nosso objetivo é contar essa história por meio dos veículos que fizeram parte dela”, afirma.
A escolha da Torre do Castelo como palco do evento também tem significado histórico. De acordo com Moreira, a região fazia parte do traçado original do circuito utilizado nas corridas da década de 1930.
“A Torre do Castelo fica em uma área simbólica, onde passava o antigo circuito. Manter o evento ali é uma forma de preservar essa memória”, diz.
Um dos momentos mais aguardados da programação será a simulação da largada histórica, inspirada na prova realizada em 1935. Automóveis das décadas de 1920 e 1930 percorrerão parte do antigo trajeto, recriando o ambiente das primeiras competições disputadas na cidade.
A exposição reunirá veículos raros produzidos até a década de 1960, além de modelos que marcaram diferentes períodos do automobilismo nacional, como os Opalas da primeira geração da Stock Car, carros da categoria Stock Classics, um Fusca preparado para competição dos anos 1970, karts históricos da década de 1960, modelos Ford do período pré-guerra e automóveis de corrida das décadas de 1920 e 1930.
“O foco não é promover um encontro aberto de carros antigos, mas reunir veículos que tenham relação com a história do Circuito Chapadão e do automobilismo brasileiro. São exemplares muito raros e cuidadosamente selecionados”, afirma o organizador.
Além da exposição, o público poderá acompanhar apresentações musicais, visitar a Torre do Castelo e aproveitar a praça de alimentação instalada no local.
Para Moreira, o espetáculo começa antes mesmo da abertura oficial. Os veículos históricos chegam rodando ao evento, com autorização especial para circular pelas ruas da cidade.
“Ver esses automóveis históricos circulando por Campinas já faz parte da experiência e desperta a curiosidade de quem passa”, afirma.