Campinas volta a celebrar um dos capítulos mais marcantes de sua história no automobilismo neste domingo (26), quando recebe a nona edição do Circuito Chapadão 2026. Gratuito, o evento será realizado a partir das 9h no entorno da Torre do Castelo e reunirá veículos históricos, carros de competição, atrações culturais e opções de lazer para toda a família.

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A programação integra as comemorações pelos 252 anos do município e também marca os 91 anos da primeira corrida disputada no antigo Circuito Chapadão. A realização é do Clube do Automobilismo de Campinas, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Mais do que uma exposição de carros antigos, o encontro busca preservar a memória de uma época em que Campinas figurava entre os principais polos do automobilismo brasileiro, antes mesmo da inauguração do Autódromo de Interlagos, em São Paulo.