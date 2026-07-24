Um trecho da Avenida Suaçuna, no distrito do Ouro Verde, será interditado entre as 4h deste sábado (25) e as 22h de domingo (26), em Campinas.
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O bloqueio será implantado entre as ruas Nelson Barbosa da Silva e Aparecida Pereira Duarte, na Vila Aeroporto, por causa de eventos programados para a Praça de Esportes Emil Rached.
No sábado, o espaço receberá o Samba na Praça, das 10h às 22h, e a Feira de Economia Solidária, das 17h às 23h. A feira continuará no domingo, das 12h às 22h.
Durante a interdição, os motoristas deverão utilizar as ruas Waldemar Bristotti e Carolina Henriqueta Marciole Prado, que funcionam como vias marginais da Avenida Suaçuna.
Linhas de ônibus afetadas
O bloqueio também provocará alterações nos itinerários das linhas 107 (Jardim Melina), 109 (DIC VI/Vila Aeroporto) e 180 (Jardim Santo Antônio).
Os ônibus seguirão pelas mesmas vias indicadas para o desvio dos veículos particulares. Agentes da Emdec estarão na região para orientar motoristas, passageiros e demais usuários da via.