Campinas recebe neste domingo (26) a segunda edição do Encontro de Carros Antigos, Caminhões e Motos. O evento será realizado das 9h às 16h, no Prédio do Relógio, na Vila Industrial, com expectativa de reunir aproximadamente mil veículos.

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A programação integra as comemorações pelos 252 anos do município. A entrada será mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível.

Além da exposição de automóveis, caminhões e motocicletas antigas, o encontro terá mercado de pulgas com peças, acessórios e itens de coleção, feira de miniaturas Hot Wheels, apresentação da banda Tom Brothers e área gastronômica com food trucks.