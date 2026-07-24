Campinas recebe neste domingo (26) a segunda edição do Encontro de Carros Antigos, Caminhões e Motos. O evento será realizado das 9h às 16h, no Prédio do Relógio, na Vila Industrial, com expectativa de reunir aproximadamente mil veículos.
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A programação integra as comemorações pelos 252 anos do município. A entrada será mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível.
Além da exposição de automóveis, caminhões e motocicletas antigas, o encontro terá mercado de pulgas com peças, acessórios e itens de coleção, feira de miniaturas Hot Wheels, apresentação da banda Tom Brothers e área gastronômica com food trucks.
Na primeira edição, realizada em 2025, o evento recebeu cerca de 2,5 mil visitantes e reuniu aproximadamente 800 veículos. Neste ano, a organização espera ampliar a participação do público e a presença de comerciantes e empreendedores.
“O Encontro de Carros Antigos movimenta a economia local e cria oportunidades para empreendedores. Um evento desse porte gera movimento para o comércio, a gastronomia e a economia criativa, além de contribuir para aproximar a população do Prédio do Relógio e fortalecer a ocupação desse espaço histórico de Campinas”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi.
A iniciativa é promovida pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e de Cultura e Turismo, com apoio da Câmara Municipal e do grupo Amigos do Carro Antigo Abolição.
Serviço
2º Encontro de Carros Antigos, Caminhões e Motos
Data: domingo, 26 de julho
Horário: das 9h às 16h
Local: Prédio do Relógio
Endereço: Rua Francisco Teodoro, 1.050, Vila Industrial
Entrada: 1 quilo de alimento não perecível