Campinas tem 38 bairros classificados com alto risco de transmissão de dengue, segundo o 30º Alerta Arboviroses de 2026, divulgado nesta quinta-feira (23) pela Secretaria Municipal de Saúde.

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O levantamento considera dados epidemiológicos e operacionais, como incidência de casos, novos registros de transmissão, densidade populacional, imóveis sem acesso às equipes e necessidade de reforço nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.

Entre 1º de janeiro e 28 de junho, 3.531 casos de dengue foram confirmados no município.

Bairros em alto risco