Campinas tem 38 bairros classificados com alto risco de transmissão de dengue, segundo o 30º Alerta Arboviroses de 2026, divulgado nesta quinta-feira (23) pela Secretaria Municipal de Saúde.
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O levantamento considera dados epidemiológicos e operacionais, como incidência de casos, novos registros de transmissão, densidade populacional, imóveis sem acesso às equipes e necessidade de reforço nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.
Entre 1º de janeiro e 28 de junho, 3.531 casos de dengue foram confirmados no município.
Bairros em alto risco
Na região Leste, aparecem Residencial Gênesis, Jardim Nilópolis, Parque São Quirino e Jardim Guanabara.
Na Noroeste, estão Conjunto Habitacional Parque Itajaí, Jardim Liliza, Parque Valença I e II, Jardim Maracanã, Jardim Novo Maracanã, Residencial Novo Mundo e Jardim Santa Rosa.
Na região Norte, o alerta inclui Jardim Aurélia, Bonfim, Botafogo, Vila Proost de Souza, Jardim Magnólia, Jardim do Vovô, Jardim Interlagos e Jardim Bandeirantes.
Na Sudoeste, constam Jardim Maria Helena, Recanto do Sol I e II, Jardim Shangai, Parque Universitário de Viracopos e Jardim Mercedes.
Na região Sul, estão Jardim Monte Cristo, Parque Oziel, Jardim São José, Jardim Bandeiras e Jardim do Lago Continuação.
Já na Suleste, foram incluídos Parque Jambeiro, Jardim Esmeraldina, Jardim Tamoio, Jardim Andorinhas, Jardim São Pedro, Jardim Estoril e Jardim Aliança.
A Secretaria de Saúde informou que as orientações de prevenção valem para toda a cidade, inclusive para bairros mencionados em alertas anteriores e que deixaram de aparecer na edição atual.
O documento também abrange áreas menores localizadas no entorno dos bairros listados. Nessas regiões, as ações de orientação e eliminação de criadouros podem ser intensificadas.
A recomendação é que os moradores verifiquem regularmente recipientes que possam acumular água, como vasos, calhas, pneus, caixas-d’água e objetos deixados em áreas externas.