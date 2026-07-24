24 de julho de 2026
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ALERTA DE DENGUE

Saúde mapeia alto risco de dengue em Campinas com 38 bairros

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Novo boletim da Saúde aponta 38 bairros com alto risco de transmissão; cidade soma 3.531 casos confirmados em 2026.
Novo boletim da Saúde aponta 38 bairros com alto risco de transmissão; cidade soma 3.531 casos confirmados em 2026.

Campinas tem 38 bairros classificados com alto risco de transmissão de dengue, segundo o 30º Alerta Arboviroses de 2026, divulgado nesta quinta-feira (23) pela Secretaria Municipal de Saúde.

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O levantamento considera dados epidemiológicos e operacionais, como incidência de casos, novos registros de transmissão, densidade populacional, imóveis sem acesso às equipes e necessidade de reforço nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.

Entre 1º de janeiro e 28 de junho, 3.531 casos de dengue foram confirmados no município.

Bairros em alto risco

Na região Leste, aparecem Residencial Gênesis, Jardim Nilópolis, Parque São Quirino e Jardim Guanabara.

Na Noroeste, estão Conjunto Habitacional Parque Itajaí, Jardim Liliza, Parque Valença I e II, Jardim Maracanã, Jardim Novo Maracanã, Residencial Novo Mundo e Jardim Santa Rosa.

Na região Norte, o alerta inclui Jardim Aurélia, Bonfim, Botafogo, Vila Proost de Souza, Jardim Magnólia, Jardim do Vovô, Jardim Interlagos e Jardim Bandeirantes.

Na Sudoeste, constam Jardim Maria Helena, Recanto do Sol I e II, Jardim Shangai, Parque Universitário de Viracopos e Jardim Mercedes.

Na região Sul, estão Jardim Monte Cristo, Parque Oziel, Jardim São José, Jardim Bandeiras e Jardim do Lago Continuação.

Já na Suleste, foram incluídos Parque Jambeiro, Jardim Esmeraldina, Jardim Tamoio, Jardim Andorinhas, Jardim São Pedro, Jardim Estoril e Jardim Aliança.

A Secretaria de Saúde informou que as orientações de prevenção valem para toda a cidade, inclusive para bairros mencionados em alertas anteriores e que deixaram de aparecer na edição atual.

O documento também abrange áreas menores localizadas no entorno dos bairros listados. Nessas regiões, as ações de orientação e eliminação de criadouros podem ser intensificadas.

A recomendação é que os moradores verifiquem regularmente recipientes que possam acumular água, como vasos, calhas, pneus, caixas-d’água e objetos deixados em áreas externas.

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