O Centro de Saúde Jardim Aurélia está fechado nesta sexta-feira (24), em Campinas, para a realização de uma etapa das obras de adequação do sistema de segurança contra incêndio.
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Durante o dia, os atendimentos serão transferidos para o Centro de Saúde Eulina, na Rua Martin Luther King Júnior, 286, no Jardim Eulina. A unidade funciona das 7h às 18h.
A suspensão será necessária porque o reservatório de água do prédio será esvaziado para manutenção, deixando o imóvel temporariamente sem abastecimento e sem condições de receber pacientes.
Profissionais do CS Jardim Aurélia atuarão no CS Eulina para reforçar as equipes de acolhimento, vacinação, farmácia e sala de procedimentos. As consultas marcadas para a data foram reagendadas, e os pacientes foram comunicados.
A reforma começou em 7 de julho e inclui instalação e adequação de hidrantes, alarmes e sinalização de emergência. Os serviços fazem parte das exigências para a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
O atendimento no CS Jardim Aurélia será retomado normalmente no sábado (25), das 7h às 13h.
Retirada de medicamentos
Os medicamentos podem ser retirados em qualquer centro de saúde da cidade, independentemente do endereço do paciente. A disponibilidade dos itens em cada unidade pode ser consultada no sistema on-line da Prefeitura.
O CS Jardim Aurélia fica na Avenida Dona Licínia Teixeira de Sousa, 331, na Vila Proost de Souza. O funcionamento habitual ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.