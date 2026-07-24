O Centro de Saúde Jardim Aurélia está fechado nesta sexta-feira (24), em Campinas, para a realização de uma etapa das obras de adequação do sistema de segurança contra incêndio.

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Durante o dia, os atendimentos serão transferidos para o Centro de Saúde Eulina, na Rua Martin Luther King Júnior, 286, no Jardim Eulina. A unidade funciona das 7h às 18h.

A suspensão será necessária porque o reservatório de água do prédio será esvaziado para manutenção, deixando o imóvel temporariamente sem abastecimento e sem condições de receber pacientes.