Dois homens foram presos em flagrante durante uma tentativa de furto de cabos elétricos em um imóvel no Jardim Novo Campos Elíseos, em Campinas.

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A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em andamento e cercou o terreno. Um dos suspeitos foi localizado no interior da área.

Com ele, os policiais encontraram rolos de cabos elétricos, uma tesoura e um alicate de corte. Durante as buscas, o segundo homem foi achado escondido dentro do imóvel.