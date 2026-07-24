Dois homens foram presos em flagrante durante uma tentativa de furto de cabos elétricos em um imóvel no Jardim Novo Campos Elíseos, em Campinas.
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A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em andamento e cercou o terreno. Um dos suspeitos foi localizado no interior da área.
Com ele, os policiais encontraram rolos de cabos elétricos, uma tesoura e um alicate de corte. Durante as buscas, o segundo homem foi achado escondido dentro do imóvel.
Após a chegada do responsável pelo terreno, a equipe conseguiu entrar em outros pontos da propriedade e encontrou mais fios já cortados.
Segundo a PM, o material localizado confirmou que a retirada dos cabos ainda estava em andamento no momento da abordagem.
Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde foram autuados em flagrante por furto qualificado. Eles permaneceram presos à disposição da Justiça.