24 de julho de 2026
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FURTO EM IMÓVEL

Dois são presos por furto de cabos em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Suspeitos foram encontrados dentro de terreno no Jardim Novo Campos Elíseos com fios cortados e ferramentas.
Suspeitos foram encontrados dentro de terreno no Jardim Novo Campos Elíseos com fios cortados e ferramentas.

Dois homens foram presos em flagrante durante uma tentativa de furto de cabos elétricos em um imóvel no Jardim Novo Campos Elíseos, em Campinas.

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A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em andamento e cercou o terreno. Um dos suspeitos foi localizado no interior da área.

Com ele, os policiais encontraram rolos de cabos elétricos, uma tesoura e um alicate de corte. Durante as buscas, o segundo homem foi achado escondido dentro do imóvel.

Após a chegada do responsável pelo terreno, a equipe conseguiu entrar em outros pontos da propriedade e encontrou mais fios já cortados.

Segundo a PM, o material localizado confirmou que a retirada dos cabos ainda estava em andamento no momento da abordagem.

Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde foram autuados em flagrante por furto qualificado. Eles permaneceram presos à disposição da Justiça.

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