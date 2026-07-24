24 de julho de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Procurado pela Justiça no bairro Boa Vista é levado para cadeia

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/Governo de SP
Homem foi abordado durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Boa Vista e permaneceu detido.
Homem foi abordado durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Boa Vista e permaneceu detido.

Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar durante patrulhamento no bairro Boa Vista, em Campinas. Segundo a corporação, os policiais identificaram o suspeito durante uma ronda pela região e realizaram a abordagem.

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Na consulta aos dados pessoais, a equipe confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto. O homem foi encaminhado à delegacia para o registro da ocorrência e permaneceu detido à disposição da Justiça.

A Polícia Militar não informou qual crime motivou a expedição do mandado.

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