Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar durante patrulhamento no bairro Boa Vista, em Campinas. Segundo a corporação, os policiais identificaram o suspeito durante uma ronda pela região e realizaram a abordagem.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Na consulta aos dados pessoais, a equipe confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto. O homem foi encaminhado à delegacia para o registro da ocorrência e permaneceu detido à disposição da Justiça.

A Polícia Militar não informou qual crime motivou a expedição do mandado.