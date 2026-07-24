O relatório final sobre a queda do avião da Voepass em Vinhedo identificou 19 fatores que contribuíram para o acidente, entre falhas operacionais da tripulação, problemas na organização da companhia aérea e limitações na fiscalização realizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

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O documento foi divulgado nesta quinta-feira (23) pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), quase dois anos depois da queda que provocou a morte das 62 pessoas que estavam a bordo.

A investigação concluiu que os pilotos tinham acesso à previsão de formação de gelo severo na rota. Uma tripulação que havia realizado um voo anterior também teria constatado o fenômeno, mas a informação não foi registrada nem repassada para o setor responsável pelo despacho da aeronave.