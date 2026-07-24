O fim de semana em Campinas e região começa com chuva, mas termina com tempo firme. A frente fria que colocou fim ao veranico ainda influencia o tempo nesta sexta-feira, mas perde força rapidamente, abrindo espaço para um sábado e um domingo de sol entre nuvens, temperaturas agradáveis e sem previsão de novas precipitações.
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Nesta sexta-feira, a previsão indica mínima de 15°C e máxima de apenas 18°C, o dia mais frio do período. A chuva deve persistir ao longo do dia, com acumulado previsto de 15 milímetros, mantendo o tempo fechado e a sensação de frio.
Mas, no sábado, a instabilidade se afasta e o tempo firma. A temperatura varia entre 14°C e 23°C, com sol aparecendo em alguns momentos entre nuvens, mas sem previsão de chuva. A umidade continua alta, chegando a 100% nas primeiras horas do dia, reflexo da passagem da frente fria.
Já no domingo, o aquecimento ganha um pouco mais de força. Os termômetros devem marcar mínima de 15°C e máxima de 26°C, garantindo uma tarde bastante agradável. O sol já predomina entre algumas nuvens, e não há previsão de chuva, embora a umidade siga elevada ao longo do dia.
Depois de uma semana marcada por calor, tempo seco e baixa umidade, o fim de semana traz um cenário bem diferente: o ar volta a ficar úmido, as temperaturas permanecem amenas e a chuva dá lugar ao tempo firme a partir da manhã de sábado, favorecendo atividades ao ar livre no restante do fim de semana.