O fim de semana em Campinas e região começa com chuva, mas termina com tempo firme. A frente fria que colocou fim ao veranico ainda influencia o tempo nesta sexta-feira, mas perde força rapidamente, abrindo espaço para um sábado e um domingo de sol entre nuvens, temperaturas agradáveis e sem previsão de novas precipitações.

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Nesta sexta-feira, a previsão indica mínima de 15°C e máxima de apenas 18°C, o dia mais frio do período. A chuva deve persistir ao longo do dia, com acumulado previsto de 15 milímetros, mantendo o tempo fechado e a sensação de frio.

Mas, no sábado, a instabilidade se afasta e o tempo firma. A temperatura varia entre 14°C e 23°C, com sol aparecendo em alguns momentos entre nuvens, mas sem previsão de chuva. A umidade continua alta, chegando a 100% nas primeiras horas do dia, reflexo da passagem da frente fria.