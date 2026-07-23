A Comissão Processante da Câmara de Campinas que investiga o vereador Vini Oliveira (Cidadania) decidiu solicitar a veículos de comunicação a íntegra do vídeo de uma reunião realizada na empresa Smile Transportes e Turismo.

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A medida foi adotada após o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Campinas, do Ministério Público de São Paulo, não autorizar o compartilhamento das provas relacionadas aos fatos investigados.

Segundo a comissão, emissoras de televisão e veículos impressos divulgaram publicamente que tiveram acesso à gravação e utilizaram trechos do material em reportagens sobre o parlamentar. O pedido será para que o vídeo seja encaminhado integralmente, sem cortes ou efeitos de embaçamento aplicados nas publicações.