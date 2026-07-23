A Comissão Processante da Câmara de Campinas que investiga o vereador Vini Oliveira (Cidadania) decidiu solicitar a veículos de comunicação a íntegra do vídeo de uma reunião realizada na empresa Smile Transportes e Turismo.
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A medida foi adotada após o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Campinas, do Ministério Público de São Paulo, não autorizar o compartilhamento das provas relacionadas aos fatos investigados.
Segundo a comissão, emissoras de televisão e veículos impressos divulgaram publicamente que tiveram acesso à gravação e utilizaram trechos do material em reportagens sobre o parlamentar. O pedido será para que o vídeo seja encaminhado integralmente, sem cortes ou efeitos de embaçamento aplicados nas publicações.
A CP também aprovou a participação do perito criminal em fonética forense Ricardo Molina como assistente técnico da defesa. A habilitação havia sido solicitada pelos advogados de Vini Oliveira.
Caso os veículos de imprensa forneçam as gravações, o material será disponibilizado à defesa e ao perito para análise e manifestação.
As oitivas previstas para os dias 3 e 4 de agosto foram mantidas. No primeiro dia, deverão ser ouvidas seis testemunhas indicadas pela denunciante, a vereadora Mariana Conti (PSOL). No dia seguinte, serão chamados as testemunhas da defesa e o vereador investigado.
Os depoimentos ocorrerão no Plenarinho da Câmara, serão abertos ao público e terão transmissão da TV Câmara Campinas.
A comissão informou ainda que é responsável por notificar as pessoas convocadas, mas cabe às partes garantir a presença das testemunhas que indicaram. A CP não possui poder para determinar condução coercitiva.
O colegiado é formado por Paulo Haddad (PSD), presidente; Otto Alejandro (PL), relator; e Dr. Yanko (PP).