A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou a produção e a comercialização de mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia, tecnologia desenvolvida para reduzir a transmissão da dengue, zika e chikungunya. A autorização beneficia a Flyttr, antiga Oxitec, que mantém em Campinas uma biofábrica com capacidade para produzir até 190 milhões de mosquitos por semana, considerada pela empresa a maior do mundo.
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O aval chega em um momento em que Campinas se prepara para adotar a estratégia de combate às arboviroses. O município foi um dos seis selecionados pelo Ministério da Saúde para implantar a tecnologia a partir de 2027, após formalizar a adesão ao programa.
A Wolbachia é uma bactéria presente naturalmente em cerca de 60% das espécies de insetos, mas não no Aedes aegypti. Ao ser introduzida no mosquito, ela dificulta o desenvolvimento dos vírus da dengue, zika e chikungunya, reduzindo significativamente a capacidade de transmissão dessas doenças às pessoas.
Na prática, mosquitos portadores da bactéria são liberados no ambiente para cruzar com a população local. Como a Wolbachia é transmitida para as gerações seguintes, a característica se espalha gradualmente, tornando a estratégia autossustentável ao longo do tempo.
Segundo a Flyttr, a tecnologia aprovada pela Anvisa utiliza duas linhagens da bactéria, o que amplia sua aplicação em regiões de clima mais quente. Outro diferencial é o método de liberação por caixas, que elimina a necessidade de biofábricas regionais e simplifica a logística de implantação nos municípios.
A fábrica de Campinas foi inaugurada em 2025 após investimentos da própria empresa e da Fundação Gates. Além de abastecer o mercado brasileiro, a unidade também deverá fornecer mosquitos para programas de combate à dengue em outros países da América Latina e da Ásia.
Para a Prefeitura de Campinas, a participação no programa representa uma oportunidade de reforçar as ações de enfrentamento às arboviroses. A expectativa é que equipes técnicas iniciem, nos próximos meses, as etapas preparatórias para a implantação da tecnologia no município.