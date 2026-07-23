A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou a produção e a comercialização de mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia, tecnologia desenvolvida para reduzir a transmissão da dengue, zika e chikungunya. A autorização beneficia a Flyttr, antiga Oxitec, que mantém em Campinas uma biofábrica com capacidade para produzir até 190 milhões de mosquitos por semana, considerada pela empresa a maior do mundo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O aval chega em um momento em que Campinas se prepara para adotar a estratégia de combate às arboviroses. O município foi um dos seis selecionados pelo Ministério da Saúde para implantar a tecnologia a partir de 2027, após formalizar a adesão ao programa.

A Wolbachia é uma bactéria presente naturalmente em cerca de 60% das espécies de insetos, mas não no Aedes aegypti. Ao ser introduzida no mosquito, ela dificulta o desenvolvimento dos vírus da dengue, zika e chikungunya, reduzindo significativamente a capacidade de transmissão dessas doenças às pessoas.